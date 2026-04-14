"필수예산 573억 반영해야"



김태진 서구의원이 14일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 통해 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 중앙 정부의 확고한 재정 지원을 강력히 촉구하고 나섰다.

당초 광주시와 전남도가 성공적인 행정 통합을 위한 초기 준비 자금 573억 원이 정부의 추경안에 단 한 푼도 반영되지 않았다.

김태진 광주 서구의회 의원.[사진제공=김태진 의원실] AD 원본보기 아이콘

김 의원은 "이 비용은 행정통합에 따른 정보시스템과 안내표지판, 공공시설물 정비 등 초기 필수비용으로 지방 재정만으로는 감당이 어려운 상황"이라며 "정부가 통합 준비에 필요한 예산 573억을 전액 삭감한 것에 깊은 유감을 표한다"고 주장했다.

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이어 "이미 제정된 특별법에 국가 차원의 재정 지원 근거가 촘촘히 명시된 만큼, 행정안전부는 망설이지 말고 특별교부세 573억 원을 즉각 내려보내야 한다"고 덧붙였다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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