BNK경남은행, "미술인으로 성장한 미술대회 입상자를 찾습니다"

제1회부터 제34회까지 미술대회

입상자 중 현업 미술인 대상



BNK경남은행이 현업 미술인(작가)으로 성장한 BNK경남은행 미술대회 입상자를 찾고 있다.

BNK경남은행은 오는 5월 15일까지 'BNK경남은행 미술대회 입상자에서 미술인(작가)으로 성장한 당신을 찾습니다' 프로젝트를 진행하고 있다.

이번 프로젝트에는 지난 1989년 제1회부터 2025년 제34회까지 BNK경남은행 미술대회 입상한 수상자 중 현업 미술인(작가)이면 누구나 참여 가능하다.

참여 방법은 BNK경남은행 미술대회 상장(스캔 또는 사진 이미지)과 현재 작품(포트폴리오) 등의 증빙자료를 이메일로 보내 신청하면 된다.

프로젝트 결과는 심사를 거쳐 개별 통지될 예정으로 자세한 사항은 BNK경남은행 사회공헌홍보부로 문의하면 된다.

선정된 현업 미술인(작가)에게는 △BNK경남은행 미술대회 출신 미술인(작가) 전시회(단체전) 참가 △전시작품 대여료(창작활동 장려금) 지급 △BNK경남은행갤러리 전시회(개인전) 우선 배정 등 각종 특전이 주어진다.

사회공헌홍보부 이명훈 부장은 "BNK경남은행 미술대회가 30년이 넘는 오랜 기간 동안 전통을 이어갈 수 있었던 것은 지역민과 고객들의 많은 사랑과 관심 덕분이다. BNK경남은행 미술대회에서 창작 및 예술 재능을 발견하고 성장해온 현업 미술인들에게 또 다른 기회를 제공하고자 이번 프로젝트를 진행하게 됐다. 참여 대상에 해당하는 미술인이 많이 참여해 이번 프로젝트가 더욱 빛나길 바란다"고 말했다.

한편 BNK경남은행은 매년 미술대회와 백일장 두 부문으로 나눠 지역민 참여형 문화·예술 사회공헌 프로그램 'BNK경남은행 가족 문화 페스티벌(경가페)'을 개최하고 있다.

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올해 제35회 BNK경남은행 미술대회 및 백일장(BNK경남은행 가족 문화 페스티벌)은 하반기에 진행될 예정이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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