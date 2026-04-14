도내 12개 시군 예술인 470여 명 결집



경남 창원특례시는 경남 민속예술인의 최대 화합의 장인 '제43회 경남민속예술축제'가 14일 창원 용지문화공원에서 화려한 개막식을 열었다.

경상남도가 주최하고 창원시와 창원문화원이 공동 주관하는 이 날 축제는 도내 12개 시군 대표 예술인과 시민들의 뜨거운 호응 속에 막을 올렸다.

개막식에는 장금용 창원특례시장 권한대행, 최학범 경남도의회 의장, 도·시의원, 각 시군 문화원장 등 주요 내빈이 참석해 자리를 빛냈으며, 입장식과 우승기 반환, 개회선언 등을 통해 축제의 본격적인 시작을 알렸다.

행사 첫날인 14일에는 식전 공연을 시작으로 직전 대회 최우수팀인 ▲고성농악과 우수팀인 ▲창녕시무구지놀이의 품격 있는 시연 공연이 펼쳐져 관람객들의 눈과 귀를 사로잡았다. 또한 ▲사천적구놀이와 ▲진해연도여자상여소리(창원) 등 6개 시군 대표팀이 경연 무대에 올라 각 지역의 삶과 애환이 담긴 민속예술의 정수를 선보이며 용지문화공원을 신명 나는 가락으로 가득 채웠다.

올해로 43회째를 맞이한 이번 축제는 사라져가는 지역 무형유산의 가치를 재조명하는 경남 최고의 전통문화 축제다. 15일까지 이어지는 경연을 통해 최종 수상팀이 가려지며, 최우수 및 우수상 수상팀은 각각 2026년과 2027년 '한국민속예술제'에 경상남도 대표로 참가하는 영예를 얻게 된다.

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장금용 창원특례시장 권한대행은 "경남 민속예술의 정수를 선보이는 이번 축제가 창원에서 열리게 되어 매우 뜻깊다"며 "전통의 멋과 신명을 직접 체감하며 우리 문화의 소중함을 함께 나누는 화합과 소통의 장이 되길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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