



군 관계자 "지방자치단체 업무추진비 규정에따라 집행



충남 서천군의회 이강선 의원이 14일 기자회견을 열고 김기웅 서천군수의 업무추진비 집행 과 관련 '관권 선거' 의혹을 제기했다/이병렬기자 AD 원본보기 아이콘

공직선거법 위반 혐의로 검찰 수사를 받고있는 김 기웅 충남 서천군수의 업무추진비 집행을 둘러싸고 '관권선거' 의혹이 제기됐다.

더불어민주당 이강선 서천군의원은 14일 김기웅 군수가 6·3 지방선거를 앞두고 "업무추진비를 회식성 지출에 사용했다"고 주장했다.

이 의원은 이날 서천군청 대외협력실에서 기자회견을 갖고 "김 군수는 올해 1월부터 지난 10일까지 기관운영 업무추진비 61건, 총 2432만8,700원을 집행했다"고 밝혔다.

이는 연간 김 군수의 업추비 예산 4488만 원의 54.2%로, 연초 100일 남짓한 기간에 절반 이상이 소진된 것이다.

특히 집행 내역 상당수가 군청 및 13개 읍·면 직원 대상 식사 제공 등 회식성 지출로 확인됐다.

이 의원은 "특정 시기, 특정 대상에 집중된 회식성 집행은 업무추진비 취지와 원칙을 벗어난 것"이라고 주장했다.

이 때문에 "선거를 앞둔 시점과 맞물려 사실상 관권을 활용한 영향력 확대 시도 아니냐는 지적이다.

이 의원은 김 군수의 업추비 중복 집행 의혹도 제기했다.

이 의원에 따르면 7일 종천면사무소 '직원 격려 식사 제공' 건의 경우, 동일한 시간과 장소, 인원으로 군수 업무추진비와 면사무소 업무추진비가 각각 집행된 정황이 확인됐다.

이 의원은 "동일 건이라면 단순 부적절을 넘어 이중 계상 가능성이 있다"며 관련 증빙 공개를 요구했다.

아울러 김 군수가 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 송치된 점을 거론하며 "지역 최고 책임자가 사법 리스크와 예산 집행 논란을 동시에 안고 있는 만큼 군민 앞에 책임 있는 설명이 필요하다"고 압박했다.

이 의원은 ▲업무추진비 집행 기준과 목적 공개 ▲회식성 지출 집중 사유 해명 ▲중복 집행 여부 명확화 ▲관련 증빙 전면 공개 ▲재발 방지 대책 마련 등을 요구했다.

그는 "군민의 혈세는 정치적 자산이 될 수 없다"며 "김 군수는 관권선거 의혹과 예산 집행 논란에 대해 직접 입장을 밝혀야 한다"고 말했다.

이에 대해 군 관계자는 "지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규정에 단체장은 소속 직원 격려를 위한 식사를 제공할 수 있다"면서 "법 과 규정에따라 집행했다"고 밝혔다.

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이어 종천면 이중 집행과 관련해선 "비서실에서 결재를 해야하는데 종천면에서 결재를 해서 종천면 카드를 취소하고 다시 비서실에서 결재를 해서 이 중으로 잡힌 것 같다"고 해명했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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