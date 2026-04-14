공공자전거 부문 브랜드 가치·인지도 최고



경남 창원특례시가 대표적 친환경 교통수단인 공영자전거 '누비자(Nubija)'가 2026년 대한민국 대표브랜드 대상에서 공공자전거 부문 '대상'을 수상하는 영예를 안았다.

이번 시상식은 14일 서울 신라호텔에서 개최되었으며, 누비자는 전국 공공자전거 중 가장 높은 브랜드 가치와 인지도를 인정받아 수상의 쾌거를 이루었다.

공영자전거‘누비자’ 대한민국 대표브랜드 대상 수상. [사진제공=창원특례시] AD 원본보기 아이콘

대한민국 대표브랜드 대상은 소비자의 직접 투표와 전문가 심사를 통해 부문별 최고의 브랜드를 선정하는 국내 권위 있는 브랜드 시상식이다. 누비자는 △브랜드 인지도 △차별화 △신뢰도 △리더십 △품질 △충성도 등 다수의 평가 항목에서 압도적인 1위를 차지했다.

누비자는 우리말 '누비다'(이리저리 거리낌 없이 다니다)와 '자전거'의 합성어로 "창원시 곳곳을 자전거로 자유로이 누비다"는 뜻을 담고 있다.

2008년 전국 최초로 도입된 '누비자'는 창원시민의 생활 밀착형 친환경 교통수단으로 자리 잡으며, 대한민국 공영자전거 시스템의 표준을 제시해 왔다. 특히 누비자 탄소포인트 국내 최초 시행으로 시민들의 서비스 만족도를 획기적으로 개선한 점이 이번 심사에서 높은 평가를 받았다.

AD

장금용 창원특례시장 권한대행은 "누비자가 대한민국을 대표하는 최고의 브랜드로 선정된 것은 100만 창원시민들의 변함없는 사랑과 적극적인 이용 덕분"이라며 "앞으로도 터미널 확대, 자전거 인프라 개선 등 시민들이 누비자를 더욱 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>