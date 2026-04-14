[포토]“벚꽃 지고 유채는 피고”…황룡강생태정원 노란 봄 절정

광산구 황룡강생태정원 유채꽃 만개

1만5000㎡ 꽃단지 봄 정취 물씬

산책길·포토존 따라 시민 발길 이어져

광주 광산구 황룡강생태정원 유채꽃 단지가 노란 물결로 물들며 봄 정취를 더하고 있다.

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황룡강생태정원 내 약 1만5000㎡ 규모로 조성된 유채꽃 단지는 최근 꽃이 만개하면서 강변 산책길과 어우러진 풍경을 연출하고 있다. 바람을 따라 일렁이는 꽃물결과 황룡강 수변 경관이 겹겹이 이어지며 시민들의 발걸음을 붙잡는다.

광산구는 시민들이 여유롭게 봄 풍경을 즐길 수 있도록 정원 곳곳에 사진 촬영 공간과 휴게 파라솔을 설치했다.

이가형 녹지관리팀장은 "황룡강생태정원 꽃단지는 계절마다 다양한 색으로 변화하는 대표적인 도심 생태 휴식 공간"이라며 "가족과 연인, 친구들이 함께 찾는 봄철 명소가 되길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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