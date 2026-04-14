LG유플러스는 유심(USIM) 업데이트 및 무료 교체 첫날 실적이 총 18만1000건으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 세부적으로는 유심 업데이트 9만5986건, 유심 교체 8만5023건 등이다.

지난 13일 오후 경상북도 울릉군 어업인복지회관에 마련된 유심 업데이트 및 무료 교체 부스에 LG유플러스 고객이 방문해 안내를 받고 있다. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

LG유플러스는 지난 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 순차 진행하고 있다. 유심 업데이트가 가능한 고객은 U+one 앱과 홈페이지를 통해 직접 진행할 수 있다. 매장에서 유심 업데이트 및 무료 교체를 원하는 고객은 사전 예약 후 방문해 조치받을 수 있다.

홍범식 LG유플러스 대표는 전날 서울 종로3가역 직영점과 종각역 파트너사 매장을 방문해 유심 업데이트 및 무료 교체 현장을 점검했다. 아울러 고객 불편이 없도록 운영해달라고도 당부했다.

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이재원 LG유플러스 컨슈머(Consumer) 부문장은 "유심 업데이트와 무료 교체가 원활히 이뤄질 수 있도록 예약 기반 운영과 현장 대응을 병행하고 있다"며 "운영 첫날 일시 지연 현상이 있었지만 용량 증설 등 추가작업을 통해 서비스를 안정화하고 고객 불편을 최소화해 강화된 보안 체계를 차질 없이 적용하겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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