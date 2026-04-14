14일 국조특위 전체회의서 여당 주도 의결

국민의힘 "형평성에 어긋난다" 반발

국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회가 김성태 전 쌍방울 회장의 동행명령장을 발부했다.

국조특위는 14일 오전 서울 여의도 국회에서 전체회의를 열고 더불어민주당 주도로 김 전 회장의 동행명령장 발부의 건을 의결했다.

'쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 '연어·술파티 회유 의혹'과 관련해 김성태 전 쌍방울 회장이 8일 서울 서초구 서울고등검찰청 인권침해점검 태스크포스(TF)에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.1.8 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이에 대해 송석준 국민의힘 의원은 "조작기소 여부에 대한 진상 규명을 하겠다고 하는데 이 청문회는 명백하게 사실관계 조작을 위한 조작 청문회라는 것이 당의 입장이자 제 생각"이라며 "조사 청문회에는 제대로 된 증인을 불러 심문하고 증언을 듣는 건데 여기 온 분들을 보면 민주당 입맛에 맞는 분들만 콕콕 골랐다"고 지적했다.

그러면서 송 의원은 "제가 증인으로 요구한 분들이 이재명 대통령, 유동규 전 성남도시개발공사 본부장, 김만배 등인데 한 명도 안 불렀다"며 "그런데 친절하게 김 전 회장은 동행명령장까지 발부해서 모시려고 하는데 너무 형평성에 어긋난다"고 꼬집었다.

이에 양부남 민주당 의원은 "김 전 회장이 처음 체포돼 국내로 올 때는 경기도와 이재명 (당시) 대표와 관련 없다, 모른다고 얘기했다"며 "그런데 검찰 수사 과정에서 대북 송금은 이 대표 방북 대납이라고 진술했다"고 설명했다.

양 의원은 또 "최근에는 그러한 진술과 상반되게 방북 비용은 경기도나 이 대통령과 무관하다는 인터뷰를 했다"며 "국정조사에 나와서 어떤 말이 사실인지 명백하게 밝힐 필요가 있다"고 강조했다.

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김 전 회장은 쌍방울 대북 송금 사건의 핵심 인물 중 하나다. 그는 검찰 조사 등에서 2019년 필리핀에서 북한 대남공작원 리호남을 만나 이 대통령의 방북 비용 일부인 70만 달러를 전달했다는 취지로 진술한 바 있다. 그러나 이후 국정원이 당시 리호남이 필리핀에 체류하지 않았다고 밝혀 국조특위 여당 의원들이 김 전 회장의 진술이 허위라고 주장하고 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr



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