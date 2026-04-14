노후된 부산종합버스터미널의 '인테리어'가 완전히 바뀐다.

부산시는 부산디자인진흥원과 함께 '유니버설디자인 시범사업'으로 부산종합버스터미널 개선 공사에 착수했다고 14일 알렸다.

이번 사업은 성별과 연령, 신체 조건과 관계없이 누구나 이용할 수 있는 '모두를 위한 디자인'을 적용하는 것이 핵심이다.

부산종합버스터미널은 연간 약 580만명이 이용하는 주요 교통 거점이지만 시설 노후화로 이용 불편이 지속 제기돼 왔다.

시는 이용자 이동 동선을 중심으로 안내체계를 전면 개선한다. 승차홈, 매표소, 노선 안내 사인을 직관적으로 정비하고 색채와 문구를 표준화해 혼선을 줄인다.

대기공간도 재구성한다. 대합실과 승차홈의 공간 효율을 높이고 수유실은 재배치 및 리모델링을 통해 접근성과 편의성을 개선한다.

장기간 방치된 공실은 북카페로 조성해 휴식 공간으로 활용한다. 휠체어 이용자를 위한 버스 승강장도 새로 설치한다.

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이번 사업은 시민이 참여하는 '시민공감 디자인단'을 통해 현장 의견을 반영한 점이 특징이다. 부산시는 공사 완료 이후에도 운영 데이터를 축적해 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

박형준 부산시장은 "부산종합버스터미널의 공간 혁신은 단순한 시설 개선을 넘어 모든 이용자의 이동 편의를 고려한 포용의 출발점"이라며, "세계디자인수도(WDC) 선정 도시에 걸맞게 공공영역 전반에 유니버설디자인을 확산해 나가겠다"라고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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