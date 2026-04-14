수요자 중심 생활체육 프로그램 운영



경남 고성군은 '군민의 일상이 곧 운동이 되는 도시'를 목표로 생활체육 활성화 정책을 추진하며 군민 건강 증진과 활력 있는 지역사회 조성에 나서고 있다.

군은 그동안 생활체육 참여 기회를 넓히기 위해 공공체육시설 확충에 힘써 왔다. 파크골프장과 실내야구연습장 등 다양한 체육시설을 조성하고 기존 시설을 보완해 지역 간 체육 인프라 격차를 줄이고 있다. 이를 바탕으로 군민들이 일상에서 자연스럽게 운동을 즐길 수 있는 환경이 마련되고 있다.

고성군, 일상이 운동되는 도시로 생활체육 확대. [사진제공=고성군] AD 원본보기 아이콘

특히 누구나 일상에서 스포츠를 즐길 수 있도록 수요자 중심의 생활체육 프로그램을 올해도 지속 운영할 계획이다. 탁구, 배드민턴, 농구 등 생활체육교실을 비롯해 △어린이체능교실(농구, 주짓수) △청소년체련교실(검도, 크로스핏, 배드민턴, 태권도) △장수체육대학(궁도, 탁구, 요가·필라테스) 등 다양한 프로그램이 운영된다.

취약계층 생활체육 참여 기회 확대와 관련 노약자와 장애인 등 생활체육 취약계층의 참여 기회 확대에도 힘쓰고 있다.

고성군체육회와 고성군장애인체육회가 중심이 돼 체육지도자의 현장 수업을 진행하고 있으며, 슐런, 배드민턴 등 5개 종목의 장애인 생활체육교실도 운영하고 있다. 특히 최근 주목받고 있는 파크골프를 중심으로 장애인 체육동아리 지원을 확대해 건전한 여가문화 조성에도 힘쓸 계획이다.

군은 자발적인 체육활동 기반 조성을 위해 체육동호회 활동 지원에도 적극적으로 나서고 있다.

현재 고성군에서는 21개 종목 클럽, 3100여명의 군민이 체육동호회 활동을 하고 있다. 군은 종목별 협회 대회 개최와 경상남도민체육대회, 경상남도생활체육대축전 등 각종 대회 참가 경비를 지원해 군민들의 체육 참여 기회를 넓히고 있다.

또 축구, 야구, 배구 등 동호회 중심의 리그 운영을 통해 생활체육 활동의 지속성과 참여도를 높이고 있다.

생활체육 활성화를 위한 재정적 지원도 강화하고 있다. 스포츠 강좌이용권과 장애인 스포츠 강좌이용권 사업을 추진해 관내 200여명의 군민에게 월 10만5천 원에서 11만 원의 스포츠 강좌 수강료를 지원하고 있다.

특히 65세 이상 어르신 스포츠시설 이용료 지원사업은 지난해 당초 계획을 초과 달성해 신청이 마감됐으며, 올해는 6월 말까지 관내 제로페이 가맹 체육시설에서 이용할 수 있도록 운영하고 있다.

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군 관계자는 "군민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육 환경을 조성해 건강한 지역사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"면서 "앞으로도 고성군체육회와 고성군장애인체육회와 협력해 생활체육 저변과 프로그램을 확대하고 군민 삶의 질 향상에 이바지하겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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