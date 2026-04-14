카카오뱅크·부산은행, 중소기업 공동대출 맞손

카카오뱅크와 부산은행이 중소기업 금융 지원 확대를 위해 손을 잡았다.

카카오뱅크와 부산은행은 13일 부산 남구 부산은행 본점에서 중소기업 공동대출 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 중소기업 및 개인사업자를 대상으로 한 공동대출 상품 출시를 추진하고 금융지원 확대, 신규 금융 서비스 개발 등 다양한 협력 사업을 진행할 계획이다. 이를 통해 지역 기업의 자금 접근성을 높이고 생산적 금융을 강화한다는 방침이다.

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카카오뱅크는 2700만명 고객 기반의 플랫폼 경쟁력과 디지털 기술을, 부산은행은 지역 기업금융 인프라를 결합해 인터넷전문은행과 지방은행 간 상생 모델을 구축할 예정이다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 "이번 협약은 지역금융의 포용성을 확대하고 생산적 금융을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "기술과 데이터를 기반으로 지역경제와 상생하겠다"고 말했다. 김성주 부산은행장은 "기업금융과 디지털 플랫폼을 결합한 새로운 금융 모델을 구축하는 출발점"이라며 "개인사업자와 중소기업을 위한 디지털 기반 금융 서비스를 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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