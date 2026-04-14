우리금융, '호국장학금' 신설…군인 자녀 200명에 연 100만원 지원

우리금융이 국가를 위해 헌신한 군인 자녀를 대상으로 장학금 지원에 나선다.

우리금융그룹 14일 우리금융미래재단은 군인 자녀를 지원하는 '우리금융호국장학금'을 신설하고 연간 200명의 장학생을 선발해 1인당 100만원을 지급한다고 밝혔다. 신청은 오는 6월 30일까지 접수하며, 심사를 거쳐 9월 중 장학금을 지급할 예정이다.

이번 장학금은 국방부 산하 호국장학재단과 협력해 추진된다. 우리금융미래재단의 대표 사회공헌사업인 '우리히어로 지원사업'의 일환으로 국가 안보를 위해 헌신한 군인 자녀들이 안정적인 환경에서 학업을 이어갈 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다. 지원 대상은 전공상, 장애, 한부모 가정 등 지원이 필요한 군인 자녀로, 연간 200명을 선발한다. 세부 내용은 우리금융미래재단과 호국장학재단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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'우리히어로 지원사업'은 순직·공상 등으로 어려움을 겪는 군·경찰·소방 공무원과 가족을 지원하는 프로그램이다. 2022년 시작 이후 약 1700명의 대상자를 지원했으며, 올해는 자녀 장학금과 가족 캠프, 성장 지원 물품 등으로 사업 범위를 확대할 계획이다. 임종룡 우리금융미래재단 이사장은 "오늘날 우리가 누리는 일상은 국가를 위해 헌신한 호국 영웅들이 있었기에 가능한 것"이라며 "남겨진 가족들이 희망을 잃지 않도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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