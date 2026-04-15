화장품주, 전쟁 속 ‘실적 피난처’로 재부각...비중 확대를 고려 중이었다면

한동안 주춤했던 화장품 업종이 이달 들어 다시 강세를 보이는 배경은 명확하다. 지정학적 리스크가 장기화되면서 시장의 초점이 다시 '실적'으로 이동했고, 이익 가시성이 높은 업종으로 자금이 재유입되고 있다는 점이다. 특히 수출 성장과 글로벌 확장 스토리를 갖춘 기업들이 중심이 되면서 업종 전반의 재평가 흐름이 나타나고 있다.

핵심은 견조한 펀더멘털이다. 화장품 수출은 역대 최대 수준을 경신하며 성장세를 이어가고 있고, 주요 기업들은 서구권·중동 등 신규 시장 확장을 통해 실적 모멘텀을 확보하고 있다. 불확실성이 큰 시장에서는 밸류에이션보다 '확실한 실적'이 우선시되는 만큼, 화장품 업종은 2분기 성수기와 맞물려 추가적인 비중 확대가 가능한 구간이라는 분석이다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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