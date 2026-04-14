"찬탈자 이스라엘과 협상 못해"

레바논-이스라엘 14일 대면협상

레바논의 친이란 무장정파인 헤즈볼라가 이스라엘과의 평화협상을 거부하고 레바논 정부도 협상을 취소하라며 압박했다. 레바논 정부는 이스라엘과 미국서 첫 대면협상을 가질 것으로 알려졌다.

CNN에 따르면 13일(현지시간) 나임 카셈 헤즈볼라 수장은 이날 TV연설을 통해 "우리는 찬탈자 이스라엘과의 협상을 거부한다"면서 "이스라엘의 레바논 공격에 계속 맞설 것"이라고 밝혔다. 이어 레바논 정부도 협상을 취소하라고 압박했다. 그는 "이번 협상을 취소함으로써 역사적이고 영웅적인 결단을 내려야할 것"이라고 촉구했다.

반면 레바논 정부는 이스라엘과 14일 워싱텅D.C.에서 개전 이후 첫 대면 회담을 가질 계획이다. 14일 미 국무부의 중재로 열리는 레바논과 이스라엘의 협상에는 양국 주미대사가 참석하며, 중재역을 맡은 미국에서는 주 레바논 대사가 참여할 예정이다.

이스라엘과 레바논 양국도 일단 첫 대면협상에서 평화논의를 하겠다는 입장이다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 기자회견에서 "14일 워싱턴D.C.에서 개최되는 이스라엘과 레바논 주미대사 회담은 헤즈볼라의 무장해제와 양국간 지속적 평화달성을 위한 노력이 핵심의제가 될 것"이라고 밝혔다.

AD

레바논의 조셉 아운 대통령도 이날 레바논을 방문한 안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외무장관과의 회담 자리에서 "레바논은 이번 회담이 레바논-이스라엘간 직접 회담을 거쳐서 결국 정전 회담으로 종결되기를 희망한다"고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>