男 청년층 경활률 하락…한은 "경쟁·산업구조 변화·AI 확산이 원인"

지난해 남성 청년층 경활률 2000년 대비 7.6%P↓

OECD 평균보다도 큰 폭 감소

고학력 여성과의 경쟁 심화

제조·건설업 등 중·저숙련자 일자리 감소

AI확산 신입급 일자리에 부정적

남성 청년층(25~34세)의 경제활동 참가율(경활률)이 경쟁구조·산업구조 등의 변화로 인해 2000년에 비해 큰 폭으로 하락했다는 연구 결과가 나왔다. 기술교육을 통해 남성 청년층의 노동시장 진입을 촉진하고, 고용시장의 경직성을 완화해야 한다는 지적이다.

한국은행이 14일 발간한 'BOK 이슈노트-남성 청년층 경제활동 참가율의 하락 추세 평가(윤진영·오영식·오삼일)'에 따르면 남성 청년층의 경활률은 2000년 89.9%에서 지난해 82.3%로 7.6%포인트 하락했다. 이는 같은 기간 90%대를 유지하고 있는 경제협력개발기구(OECD) 주요국 평균과 비교해도 감소 폭이 큰 것이다.

한은은 청년층 경활률 하락의 주요 원인으로 청년층 내 경쟁구조 변화, 산업구조 변화, 고령화 및 인공지능(AI) 확산에 따른 노동시장 진입 경로 위축 등을 꼽았다. 우선 고학력 여성의 경제활동 참여가 늘어나며 경쟁이 심화된 것으로 나타났다. 1991~1995년생 남성 고학력자의 경활률은 1961~1970년생에 비해 15.7%포인트 하락한 반면, 여성은 10.1%포인트 상승했다. 한은은 "동일한 일자리를 둘러싼 노동공급이 확대되면서, 남성 청년층의 노동시장 진입 여건이 과거보다 치열해졌음을 시사한다"고 분석했다.

산업구조 변화의 경우 주로 초대졸 이하 남성의 노동공급을 위축시킨 것으로 나타났다. 지난해 초대졸 이하 남성의 노동 공급 확률은 2000년에 비해 2.6%포인트 낮아진 것으로 조사됐다. 제조업·건설업 등을 중심으로 중·저숙련자 일자리가 줄면서 초대졸 이하 남성에 대한 노동수요가 전반적으로 감소한 것으로 보인다는 게 한은의 설명이다.

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고령화 및 AI 확산도 청년층의 노동시장 진입 경로를 제약하는 요인으로 작용하고 있다. 2024~2025년 중 고령층 고용률은 12.3%포인트 높아졌으며, 상승분의 대부분이 고학력 일자리에 집중된 것으로 나타났다. 지난 4년간 감소한 청년층 일자리의 대부분이 AI 고노출 업종에 집중(98.3%)돼 있어, AI 확산이 초기 단계에서 엔트리 레벨(신입급) 일자리에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 평가된다고 한은은 설명했다.

한은은 남성 청년층의 노동시장 진입을 위해 정책적 노력이 뒷받침돼야 한다고 제안했다. 윤진영 한은 조사국 고용연구팀 과장은 "정책 관점에서는 산업구조 변화에 따라 필요성이 커진 기술교육을 강화함으로써 남성 청년층의 원활한 노동시장 진입을 제도적으로 뒷받침하는 것이 중요하다"며 "단기적 청년 지원책에 그치기보다, 정규직 고용보호의 과도한 경직성을 완화하고 비정규직의 정규직 전환을 촉진하는 등 노동시장 전반의 구조 개선도 병행해야 할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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