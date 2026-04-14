2차 규제합리화 라운드테이블 개최

중소벤처기업부가 비대면 진료 규제를 합리화하기 위해 업계와 논의를 이어가고 있다.

비대면진료 관련 이미지. 아시아경제 DB AD 원본보기 아이콘

14일 중소벤처기업부는 충북 오송에서 '제2차 비대면진료 규제합리화 라운드테이블'을 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 중기부, 보건복지부를 포함해 코리아스타트업포럼, 벤처협회 등 협·단체와 비대면진료 스타트업, 창업진흥원 관계자들이 참석했다.

이번 회의는 지난 2월 개최된 '비대면진료 라운드테이블 킥오프회의'의 후속 회의이다. 지난 회의에서 수렴된 스타트업계 의견을 바탕으로, 지난해 12월에 개정된 의료법 하위법령의 위임사항(기준, 요건 등)에 대해 합리적인 규제수준을 더욱 구체적으로 논의하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 의료법 하위법령으로 위임해 오는 12월까지 정비 예정인 주요 사항들에 대해 그간 수렴한 스타트업계 의견을 바탕으로 의약품 처방 일수와 종류 제한, 비대면진료 비율 제한, 동일지역 밖에서 비대면진료가 가능한 환자의 범위 등 핵심 쟁점에 대해 논의했다. 그 외에 스타트업들의 비대면진료 정책 관련 기타 건의 사항도 청취했다.

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조경원 창업정책관은 "비대면진료 제도는 국민의 의료 접근성과 산업적 성장 가능성을 함께 고려하여 설계되어야 하는 분야"라며 "현장의 다양한 의견을 6월까지 집중 수렴해 보건복지부에 전달하고, 합리적인 제도 마련에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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