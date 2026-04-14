"고도화된 초음파 장비 정밀 운용, 글로벌 수준 이론·실무 역량 입증"

동신대학교 방사선학과가 국제 초음파 자격시험에서 합격자를 배출하며 전문 인력 양성 기관으로서의 경쟁력을 입증했다.

(왼쪽부터)동신대학교 방사선학과 4학년 이나현·최윤지·김성윤 학생이 미국 진단초음파 기술인증협회(ARDMS)가 주관하는 초음파 물리 분야 'SPI(Sonography Principles and Instrumentation)' 시험에 합격했다. 동신대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

동신대는 최근 방사선학과 4학년 김성윤·이나현·최윤지 학생이 미국 진단 초음파 기술인증협회(ARDMS)가 주관하는 초음파 물리 분야 'SPI(Sonography Principles and Instrumentation)' 시험에 합격했다고 14일 밝혔다.

ARDMS는 세계적으로 인정받는 초음파 인증 기관으로, 국제 의료 현장에서 널리 활용되는 대표적인 기준으로 알려져 있다. 특히 SPI 시험은 초음파 물리학, 장비 설정, 혈류역학, 안전성 및 품질 관리 등 진단 초음파의 핵심 원리를 종합적으로 평가하는 필수 관문으로 꼽힌다.

이번 성과는 동신대 방사선학과 학생들이 고도화된 초음파 장비를 정밀하게 운용하고, 최적의 진단 영상을 구현할 수 있는 글로벌 수준의 이론·실무 역량을 갖췄음을 입증했다는 점에서 의미가 크다.

동신대 방사선학과는 재학생들의 실무 역량 강화를 위해 국제 기준에 부합하는 교육과정과 실습 중심의 학습 환경을 구축하고 급변하는 의료영상 분야에 즉각 대응할 수 있는 전문 인력 양성에 매진해 왔다. 특히, 체계적인 교육 시스템과 추서원 교수 등 교수진의 밀착 지도가 성과로 이어졌다는 평가다.

합격자 김성윤 학생은 "준비 과정이 쉽지 않았지만, 교수님의 세심한 지도 덕분에 초음파 원리를 명확히 이해할 수 있었다"면서 "앞으로도 꾸준한 학습을 통해 환자에게 최상의 의료 서비스를 제공하는 국제 인증 초음파사로 성장하겠다"고 소감을 밝혔다.

SPI 합격자들은 향후 복부(Abdomen), 유방(Breast), 산부인과(OB/GYN), 심장(Adult Echo) 등 임상 분야별 전문 자격 시험에 응시할 수 있는 자격을 얻게 되며, 최종적으로 국제 인증 초음파사(RDMS) 취득 시 국내외 의료기관 및 연구 분야에서 전문성을 인정받을 것으로 기대된다.

AD

동신대 송종남 방사선학과장은 "앞으로도 초음파 전문화 교육과 국제 자격 취득 지원을 지속적으로 확대할 계획이다"면서 "인공지능 전환 시대에 대응하기 위해 첨단 의료영상 교육을 강화하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 방사선 전문 인력 양성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>