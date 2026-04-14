지난 2일 한국건설기술연구원(KICT)에서 모듈러 교량 전단면 PC 바닥판 구조성능실험을 하고 있다. GS건설 AD 원본보기 아이콘

GS건설이 모듈러 교량의 최대 난제로 꼽히는 '접합부 견고성'을 국내 최초의 신소재 복합 기술로 해결했다고 14일 밝혔다. 모듈러 건축은 기본 골조, 전기 배선 등 건축 공정의 대부분을 공장에서 미리 만들고 현장에선 레고 블록을 맞추듯 조립만 하는 공법이다.

앞서 지난 2일 GS건설은 한국건설기술연구원(KICT)에서 유관 기관 및 학계 전문가들이 참석한 가운데 유리섬유보강근(GFRP)과 초고성능 콘크리트(UHPC)를 활용한 전단면 사전 제작 콘크리트(PC) 바닥판의 공개 실험을 진행하고 기술 실증을 완료했다.

이번 기술의 핵심은 모듈과 모듈을 잇는 접합부의 일체화에 있다. 기존 PC 바닥판은 접합부의 철근 부식이나 균열이 고질적인 문제로 지적돼 왔다. GS건설은 이를 해결하기 위해 바닥판의 상부 철근 대신 철보다 강하면서도 녹슬지 않는 유리섬유보강근을 채택하고, 접합부에 일반 콘크리트보다 4배 이상 강한 초고성능 콘크리트를 타설하는 혁신 공법을 고안했다.

이 공법을 적용하면 자재 경량화를 통해 운반 및 시공이 용이해질 뿐만 아니라, 염해나 균열 및 누수로 인한 부식 문제를 차단해 교량의 유지관리 수명을 획기적으로 연장할 수 있다.

공개 실험 결과, 해당 기술은 설계 기준을 상회하는 성능을 확인했다. 해당 모듈러 전단면 PC 바닥판은 설계하중의 약 1.6배에 달하는 극한 하중을 견뎌냈으며, 차량의 반복 하중을 모사한 피로시험에서도 200만회를 통과하며 구조적 신뢰성을 입증했다.

GS건설과 자회사 GPC가 공동 개발한 이 기술은 현재 2건의 특허 출원을 완료했다. 기존 현장 타설 방식 대비 공기는 약 50% 단축할 수 있으며, 타사 PC 공법과 비교해도 약 5% 이상의 원가 절감이 가능해 경제성까지 갖췄다는 평가다.

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GS건설 관계자는 "교량 모듈러 기술의 핵심은 결국 접합부의 내구성과 일체화에 있으며, 이번 기술은 신소재를 통해 이를 완벽히 구현했다는 데 큰 의미가 있다"며 "2027년 본격적인 사업화를 통해 노후 교량 교체 및 신설 교량 시장에서 탈현장건설(OSC)의 표준을 제시할 것"이라고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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