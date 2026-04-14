교육부(장관 최교진)와 한국장학재단(이사장 박창달)은 14일 '26년도 파란사다리와 한일 대학생 연수'에 참여하는 25개 대학을 발표했다. 각 참여대학은 대학생들을 대상으로 글로벌 연수 참가자를 본격 모집한다.

'파란사다리'는 교육부가 주관하고 재단이 운영하는 대표적인 정부지원 해외연수 프로그램으로, 2018년부터 시행돼 학생들에게 새로운 도전의 기회를 제공해왔다. 특히, 올해는 선발인원을 대폭 확대해 총 775명을 지원할 예정이다.

파란사다리 참여대학 17곳은 가톨릭상지대 계명문화대 대구대 대구보건대 동신대 동의과학대 동의대 백석대 부산대 삼육대 서정대 선문대 아주대 안산대 전북대 전주대 한국영상대 등이며 '한일 대학생 연수'는 한일 양국 미래세대 교류를 활성화하고, 국내 대학생들의 글로벌 역량을 강화하기 위한 중기 연수 프로그램으로, 올해는 8개 대학이 참여한다. 참여대학은 구미대 남서울대 동신대 동의대 부산외국어대 삼육대 연성대 한국영상대 등이다.

각 참여대학들은 오는 5월 중순까지 학생들을 모집할 예정이다. 선발기준과 절차는 대학별로 달라 반드시 각 대학을 통해 세부사항을 확인해야 한다.

특히, '파란사다리'는 참여대학 소속 학생뿐 아니라 권역 내 다른 대학 학생도 선발한다. 본인의 대학이 참여하지 않더라도 동일 권역 내 선정대학에 문의하면 기회를 얻을 수 있다. 반면, '한일 대학생 연수'는 선정된 대학의 소속 학생만 지원할 수 있으니 유의해야 한다.

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한국장학재단 박창달 이사장은 "청년들이 낯선 환경에서 부딪히고 성장하는 경험이야말로 삶의 방향을 바꾸는 진정한 배움이라고 생각한다"며, "한국장학재단은 학생들이 경제적 여건과 관계없이 글로벌 무대로 자신 있게 도전할 수 있도록 든든한 지원군이 될 것"이라고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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