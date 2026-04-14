국토부 정책 발맞춰 건설 전 과정 디지털화 추진… 품질·효율성 동시 제고

부산도시공사가 스마트건설 기술 도입을 본격화하며 건설사업의 디지털 전환에 속도를 내고 있다.

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 스마트건설 얼라이언스 산하 'BIM 발주 협의회'에 가입했다고 14일 전했다.

'BIM 발주 협의회'는 국토교통부가 추진 중인 스마트건설 활성화 정책의 일환으로 구성된 협의체로, 공공 발주기관과 전문기관이 참여해 BIM 발주 기준 마련과 적용 사례 공유, 기술·제도 개선 과제 발굴 등을 수행하고 있다.

최근 국토교통부는 공공 발주사업을 중심으로 BIM(Building Information Modeling) 적용 확대 정책을 추진하고 있으며, 설계·시공·유지관리 전 단계의 디지털화를 통해 건설 생산성 향상을 도모하고 있다. 이에 따라 BIM 적용 의무화 범위도 단계적으로 확대되는 추세다.

부산도시공사는 이번 협의회 참여를 통해 BIM 발주 기준과 운영 사례를 공유받고, 공사 특성에 맞는 적용 방안을 마련할 계획이다. 아울러 향후 추진하는 건설사업 전반에 BIM을 단계적으로 도입해 스마트건설 기반을 강화한다는 방침이다.

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특히 설계부터 시공, 유지관리까지 전 과정에 BIM 기반 사업관리 체계를 구축해 공사비 절감과 설계 오류 사전 검토, 공정관리 효율화 등 실질적인 성과 창출에 나설 예정이다.

신창호 사장은 "스마트건설 기술 도입은 건설사업의 품질과 효율성을 높이기 위한 필수 요소"라며 "BIM 적용을 확대하고 스마트 건설기술을 선도적으로 도입해 시민이 체감할 수 있는 안전하고 효율적인 도시개발을 추진하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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