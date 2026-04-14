글로벌 제조기업 유치 전략 시동

부산진해경제자유구역청이 남문 외국인투자지역을 중심으로 투자유치 확대에 나섰다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 창원시 진해구 남문 외국인투자지역에 대한 현장 점검을 실시하고 잔여부지 활용과 투자유치 전략을 강화하고 있다고 14일 알렸다.

경자청은 최근 입주기업 운영 현황을 점검하고 제조기업 애로사항과 투자환경 개선 방안을 논의했다. 기업 지원 정책의 실효성을 높이기 위한 방안도 함께 검토했다.

부산진해경제자유구역 남문 외국인투자지역 전경. AD 원본보기 아이콘

남문 외국인투자지역은 부산항 신항과 인접한 입지를 바탕으로 항만·공항·철도를 연결하는 물류 인프라를 갖춘 제조 거점이다. 소재·부품 중심 단지로 조성돼 기업 간 공급망 연계와 시너지 창출에 강점을 갖는다.

현재 한국쯔바키모토오토모티브, 시티일렉트릭, 동남 등 자동차 부품, 친환경 설비, 3D프린팅 분야 기업들이 입주해 있다. 경자청은 외국인투자 촉진법에 따라 조세 감면과 임대료 감면, 현금 지원 등 인센티브를 제공해 기업 정착을 지원하고 있다.

또 약 3만㎡ 규모 잔여부지를 대상으로 첨단 제조와 미래 신산업 기업 유치에 나서고 있다. 해외 설명회와 1대1 상담, 현장 소통 등을 통해 맞춤형 투자유치 활동을 확대한다는 계획이다.

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박성호 청장은 "남문 외투지역은 항만과 산업 인프라가 결합한 핵심 제조 거점"이라며 "글로벌 공급망 변화에 대응해 투자 경쟁력을 강화하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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