객실·키즈그라운드·조식·굿즈 묶음

45만8000원부터

한화호텔앤드리조트가 운영하는 더 플라자는 가정의 달을 맞아 '키즈 앤 조이: 패밀리 모먼트(KIDS&JOY: Family Moment)' 패키지를 출시했다고 14일 밝혔다.

더 플라자 키즈 라운지에서 어린이들이 체험활동을 하고 있다. 한화호텔앤드리조트 제공 AD 원본보기 아이콘

더 플라자는 가족 고객을 위한 캐릭터 객실은 물론 다양한 키즈 패키지를 출시하며 큰 인기를 끌고 있다. 올해는 키즈 라운지와 세븐스퀘어 조식을 연계한 패키지를 선보인다.

세부 구성은 디럭스 객실 1박, 세븐스퀘어 조식 3인(성인 2인, 소인 1인), 키즈 라운지 이용권 1매(성인 2인, 미취학 아동 1인), 마이리틀타이거 사운드 패드, 웰컴 기프트 등이다. 패키지 이용 고객은 더 플라자 피트니스클럽과 수영장도 무료로 이용할 수 있다.

키즈 라운지는 유아 교육 브랜드 '마이리틀타이거(MY LITTLE TIGER)'와 협업해 지난해 3월 오픈했다. 총 세 구역으로 나뉘며 A구역은 트램펄린, 미끄럼틀, 볼풀을 갖춘 놀이 공간을 조성했다. B·C구역에는 동화책과 주방 놀이 용품을 마련했다. 패키지에 포함된 사운드 패드는 200여가지의 카드를 꽂으면 한글과 영어 음성이 나오는 마이리틀타이거의 인기 제품이다.

상품은 30객실 한정으로 판매하며 가격은 45만8000원(세금·봉사료 별도)부터다. 투숙 기간은 오는 27일부터 다음 달 31일까지다. 금·토요일 체크인만 가능하다.

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한화호텔앤드리조트 관계자는 "키즈 라운지 오픈 이후 5월 방문객이 평월 대비 두 배 이상 증가할 만큼 가족 단위 투숙 수요가 꾸준히 늘고 있다"며 "이번 패키지는 키즈 라운지 이용권과 세븐스퀘어 조식, 브랜드 굿즈, 웰컴 기프트를 한 구성에 담은 역대급 혜택"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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