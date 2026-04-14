51명 대학생 참여…지역어 보존부터 공공언어 개선까지 다양한 활동 전개

동아대학교 국어문화원이 우리말의 가치를 알리고 지역어 보존에 나설 대학생 서포터즈를 새롭게 출범시켰다.

동아대학교(총장 이해우) 국어문화원은 지난 12일 승학캠퍼스 인문과학대학에서 '제12기 부산 우리말 가꿈이 여는 마당(발대식)'을 개최했다고 14일 전했다.

이날 행사는 제12기 가꿈이 임명장 수여를 시작으로 전체 활동 소개와 '세종대왕 나신 날' 주간 행사 안내 등으로 진행됐다.

'우리말 가꿈이'는 문화체육관광부와 국어문화원연합회가 주최하는 대학생 자원봉사 조직으로, 전국 13개 지역 국어문화원에서 동아리 형태로 운영되고 있다. 부산에서는 동아대 국어문화원이 2015년부터 주관하며 우리말 사랑 확산에 앞장서고 있다.

이번에 선발된 51명의 제12기 가꿈이는 △공공언어 개선을 위한 '우리말 지킴이' △순우리말과 맞춤법을 알리는 '우리말 알림이' △부산 사투리 조사·보존을 담당하는 '지역어 아낌이' △SNS를 통한 홍보를 맡는 '온누리 알림이' 등 4개 분과로 나뉘어 체계적인 활동을 펼칠 예정이다.

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제12기 대표로 선발된 백경호(한국어문학과 3학년) 학생은 "대표로서 책임감을 갖고 단원들과 함께 의미 있는 활동을 만들어가겠다"고 포부를 말했다.

동아대 국어문화원과 가꿈이들은 '세종대왕 나신 날(5월 15일)'을 맞아 온·오프라인 행사를 준비 중이다. '사행시로 피어나는 한글' 등 비대면 프로그램과 함께 '세종대왕 부산 나들이' 등 시민 참여형 행사를 통해 우리말의 아름다움을 널리 알릴 계획이다.

동아대 국어문화원이 ‘부산 우리말 가꿈이’ 12기 출범식을 갖고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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