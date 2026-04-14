지역기업 10개 포함·예산 252억원 확대

미래 모빌리티 등 첨단분야 집중 지원



산업통상부는 올해 '중견·중소기업 상생형 혁신도약 사업'의 올해 신규 연구개발(R&D) 과제로 총 15개 사업을 선정했다고 14일 밝혔다.

이 사업은 기술력을 보유한 중소기업과 공급망·판로 역량을 갖춘 중견기업 간 협력을 통해 제품화와 수출 산업화를 촉진하는 것이 핵심이다. 중소기업의 기술을 중견기업의 시장 역량과 결합해 사업화 성과를 높이는 방식이다.

올해는 정부의 상생협력 확대 기조에 맞춰 사업 규모가 대폭 확대됐다. 예산은 지난해 156억원에서 올해 252억원으로 늘었고, 신규 과제 수도 5개에서 15개로 세 배 증가했다.

특히 올해부터는 지역기업 전용 트랙이 신설돼 전체 과제 중 10개를 지역 소재 기업이 수행한다. 산업부는 이를 통해 지역기업을 지역 산업 성장의 핵심 축으로 육성한다는 방침이다.

선정된 기업들은 향후 3년간 최대 39억원의 국비를 지원받아 전기차·자율주행차 등 미래 모빌리티, 차세대 우주·항공, 친환경 선박 등 첨단 분야 기술개발에 나선다.

아울러 정부는 중견·중소기업 간 공동 특허 출원, 발주 물량 확대 등을 포함한 사전 성과공유계약을 통해 기술개발 성과가 산업 전반으로 확산되도록 유도할 계획이다.

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이규봉 산업부 중견기업정책관은 "중동 전쟁과 관세 인상 등 대외 불확실성이 커지는 상황에서 상생협력이 중요하다"며 "기술 협력을 기반으로 한 동반성장 생태계 조성을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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