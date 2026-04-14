2024년 5월 도입 후 2년만

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 대중교통비를 환급해주는 모두의카드 이용자가 500만명을 넘어섰다고 14일 밝혔다. 2024년 5월 도입 후 2년여 만이다.

앞서 지난해 10월 400만명을 넘어선 후 6개월 만에 500만명을 넘겼다. 올해 1월부터 기준 금액을 초과한 교통비를 전액 무제한으로 환급해주는 정액제 방식을 도입하는 등 혜택을 늘린 영향으로 국토부는 분석했다.

이용자들은 한 달 평균 대중교통비로 6만3000원 정도를 쓰고 이 가운데 2만1000원을 환급받는 것으로 나타났다. 청소년층과 저소득층은 각각 월평균 2만2000원, 3만4000원을 환급받았다. 44만명은 정액제를 활용해 4만1000원을 환급받는 등 전반적으로 교통비 부담을 크게 낮췄다.

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한편 대광위는 이날 500만명 돌파 기념행사를 서울 포스트타워에서 했다. 김윤덕 국토부 장관을 비롯해 진성준 국회 예산결산특별위원회 위원장, 광역지방정부 단체장 17명 등이 참석했다. 지방정부가 운영하는 어르신 교통카드 혜택을 모두의 카드로 통합해 쓸 수 있도록 서울과 부산 등 지자체 7곳과 업무협약을 맺는다.

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김 장관은 "국민 모두에 사랑받고 힘이 되는 정책이 되도록 지방 이용자 우대를 위한 교통수단 확대, 이용 편의성 향상 등 정책을 챙기겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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