노사 협력 기반 다양한 건강 프로그램 운영…일터 건강문화 확산 기여

한국산업안전보건공단 부산광역본부가 근로자 건강증진 활동을 모범적으로 실천한 사업장을 선정하며 건강한 일터 조성에 힘을 보탰다.

공단 부산본부는 지난 8일 ㈜신세계 센텀시티점에 '근로자 건강증진 우수사업장 선정서'를 수여했다고 14일 전했다.

신세계 센텀시티점은 근로자의 건강을 기업 경영의 핵심 가치로 두고 다양한 건강증진 프로그램을 지속적으로 운영해 온 점에서 높은 평가를 받았다. 특히 지역기관과 연계해 체지방 감소를 위한 비만관리 프로그램과 주간 10만보 걷기를 실천하는 '헬스워크' 프로그램을 비롯해 힐링캠프, 힐링 이벤트 등 다채로운 활동을 전개하며 사업장 내 건강문화를 정착시키는 데 기여했다.

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회사 측은 "근로자의 건강이 곧 기업의 경쟁력이라는 믿음 아래 전 직원이 함께 노력한 결과"라며 "이번 선정을 계기로 누구나 건강하게 일할 수 있는 선진적인 안전보건 문화를 만들어가겠다"고 말했다.

정종득 부산본부장은 "건강한 일터를 만들기 위해서는 체계적이고 지속적인 건강증진 활동이 중요하다"며 "앞으로도 우수사업장이 선도적인 역할을 수행해 주길 기대한다"고 강조했다.

안전보건공단 부산본부가 신세계 센텀시티점에 ‘건강증진 우수사업장’ 선정서를 전달하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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