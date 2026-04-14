조국, 국회의원 재선거 도전

무소속 한동훈, 출마 공식화

조국 조국혁신당 대표가 오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거와 동시에 열리는 국회의원 재보선과 관련해 경기 평택을 출마를 선언했다. 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표는 부산 북구갑 지역구에 거주지 마련 사실을 알리면서 사실상 무소속 출마를 공식화했다.

조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 기자회견을 열어 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 경기 평택을 출마를 선언하고 있다. 2026.4.14 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

조 대표는 14일 국회 본청에서 기자회견을 열고 "평택을 출마는 정치인이 된 후 줄기차게 역설해 온 저의 비전과 가치, 원칙과 소신에 따라 이뤄졌다"고 밝혔다. 평택을은 19대·20대·21대 총선에서 국민의힘이 내리 승리한 곳으로, 진보 진영에 험지로 꼽히는 곳이다. 다만 평택 반도체 산업과 맞물려 젊은 층이 대거 유입되면서 표심이 바뀌고 있다. 조 대표는 "(민주당에서 의원직 상실의) 귀책 사유가 있지만, 후보는 내겠다고 했다"면서 "5자 구도 정도로 경쟁을 하게 될 거 같은데 공정한 경쟁을 통해 이길 것"이라고 밝혔다.

평택을은 여야 모두 기대하는 곳이다. 후보 단일화 등 고차방정식이 남은 만큼 원내에 입성하기까지는 험로(險路)가 예상된다. 평택을은 선거 구도도 만만치 않다. 보수진영에선 국회의원을 지낸 유의동·이재영 전 국민의힘 의원, 국무총리를 역임한 황교안 자유와혁신 대표가 도전장을 낸 상태다. 개혁신당에서도 김철근 전 사무총장 차출설이 제기된다.

진보당에선 김재연 대표가 출사표를 냈고, 더불어민주당도 전 지역구 전략공천을 거론하고 있다. 조 대표도 이를 고려한 듯 "평택을은 민주·개혁진영의 험지 중의 험지"라고 했다. 조 대표 입장에서 평택을 재선거 판도를 가를 핵심은 후보단일화 여부다.

민주당은 후보 단일화론에 선을 긋고 있다. 정청래 대표는 '전 지역구 공천'을 공언했다. 다만 진보 진영 내 단일화 요구는 기회 요소다. 민주당과 혁신당도 비공개 사무총장 회동을 할 예정이다. 진보당은 민주당에 울산시장 후보 단일화 전제조건으로 평택을 무공천을 요구하고 있다. 여권 관계자는 "울산시장 선거가 걸린 민주당과 달리 조 대표와 혁신당으로선 진보당에 진 정치적 부채가 없다"고 했다.

한동훈 국민의힘 전 대표가 지난달 22일 서울 동대문구 경동시장을 방문해 발언하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

한 전 대표가 출마를 시사한 부산 북갑도 선거 구도가 복잡하게 전개되고 있다. 부산 북갑은 민주당 부산시장 후보인 전재수 의원이 개인 경쟁력으로 내리 3선을 지낸 지역구다. 국민의힘에서는 재선 의원을 지낸 박민식 전 국가보훈부 장관이 밭을 갈고 있는 것으로 전해진다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인도 이날 "현재로서 (단일화는) 고려할 단계가 아니"라고 했다.

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여권에선 하정우 청와대 AI미래기획수석의 차출설이 제기된다. 하 수석은 이날 SBS '김태현의 정치쇼'에 출연해 "무엇이 국익에 가장 부합하는지를 기준으로 결정할 것"이라고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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