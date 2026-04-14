한국문화관광연구원 조사

"한국 정서·이야기" 최우선

제작자·자본 국적은 하위권

소비자가 K콘텐츠를 판단하는 핵심 기준이 제작자나 자본의 국적이 아닌 콘텐츠에 담긴 한국적 정서와 이야기라는 조사 결과가 나왔다.

한국문화관광연구원은 14일 콘텐츠산업 동향 브리프 '소비자가 인식하는 K콘텐츠 요소'를 통해 이 같은 분석 결과를 발표했다. 조사는 지난해 12월 전국 만 20~64세 성인 남녀 2000명을 대상으로 진행됐다. K팝, 드라마·영화, 애니메이션 세 장르에서 K콘텐츠로 인식하기 위해 갖춰야 할 요소를 중요도 순으로 묻는 방식이었다.

결과는 세 장르에서 비슷하게 나타났다. K팝에서 1순위로 가장 많이 선택된 항목은 한국 정서·상징·메시지(13.55%)였고, 한국 저작권(IP) 보유(12.90%), K팝으로 분류(11.55%), 주요 아티스트 한국인(11.00%)은 차례로 뒤를 이었다. 드라마·영화에서는 한국 문화·정서·상징(11.45%), 한국 IP 보유(9.30%), 한국 콘텐츠로 분류(8.70%) 순이었다.

애니메이션에서는 한국 IP 보유(12.40%)가 1위지만, 응답 순위를 1~3순위까지 확대하면 한국 배경·인물·전통·상징 포함(11.72%)이 가장 높게 나타났다. 전통적으로 콘텐츠 국적의 핵심 기준으로 여겨져 온 '한국이 주요 투자자'는 K팝에서 9위, 드라마·영화에서 11위, 애니메이션에서 10위로 하위권에 그쳤다.

이 같은 경향은 실제 콘텐츠 사례 분석에서도 확인됐다. 벨기에·인도·독일·미국 출신 멤버로 구성된 한국 기획사 소속 걸그룹 블랙스완을 K콘텐츠로 인식한다는 응답은 61.65%에 달했다. 응답자들은 주된 근거로 한국 정서·상징·메시지(14.84%)를 꼽았다. 반대로 K콘텐츠가 아니라고 본 응답자들은 주요 아티스트 한국인의 부재(16.04%)를 이유로 들었다.

일제강점기와 재일조선인 서사를 다룬 애플TV+ 드라마 '파친코'는 IP와 자본, 제작·배급 모두 해외 구조임에도 응답자의 71.30%가 K콘텐츠로 인식했다. 근거로는 한국 문화·정서·상징(12.13%)과 주요 언어 한국어(9.40%)를 들었다. 반면 K콘텐츠가 아니라고 응답한 이들은 한국 IP 보유(12.02%)와 한국 제작사 주도(12.02%)의 부재를 판단 잣대로 제시했다.

한국을 주 배경으로 하지만 주 언어가 영어인 넷플릭스 드라마 'XO, 키티'의 K콘텐츠 인식률은 40.65%로, 네 사례 가운데 가장 낮았다. K팝 세계관과 한국 배경을 전면에 내세운 해외 제작 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'는 67.25%가 K콘텐츠로 봤다. 한국 이야기·세계관·캐릭터 기반(13.46%)과 한국 배경·인물·전통·상징(12.34%)을 주된 이유로 꼽았다.

콘텐츠 선택 시 국적을 고려한다는 응답자(58.75%)는 배우·아티스트·제작진 등 인적 요소를 중시했다. 반면 국적을 따지지 않는다는 응답자(41.25%)는 한국 문화·정서·서사 등 내용 요소를 K콘텐츠의 기준으로 삼는 경향이 더 강했다.

영화 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷 원본보기 아이콘

연구원은 이번 결과가 양면의 시사점을 갖는다고 진단했다. 기획 단계에서 한국적 요소를 전략적으로 담으면 글로벌 확산에 유리하다는 점은 기회다. 그러나 해외 창작·제작사도 같은 방식으로 K콘텐츠를 생산할 수 있다. 소비자가 이를 K콘텐츠로 받아들이면 국내 제작사의 입지는 그만큼 좁아진다.

이에 연구원은 국내 콘텐츠 제작 기업을 대상으로 한 제작비 지원 및 세제 혜택 확대와 함께 한국 전통문화·역사·상징을 정리한 문화 원천 콘텐츠 아카이브 구축, 글로벌 AI 모델이 한국 문화를 왜곡 없이 학습할 수 있는 정제된 데이터 구축 등을 정책 과제로 제시했다.

남유원 콘텐츠연구본부 연구원은 "소비자들이 한국 문화와 정체성을 기반으로 콘텐츠 국적을 판단하는 경향이 확인된 만큼, 콘텐츠 기획 단계에서 이러한 인식 요소가 효과적으로 반영될 수 있는 전략적 접근이 필요하다"고 말했다.

AD

이용관 한류경제연구센터장은 "한국을 소재로 한 글로벌 콘텐츠 제작·유통 환경이 확대되는 상황에서 한국 문화의 출처와 정체성을 보다 명확히 하고, 한국 문화가 왜곡 없이 활용될 수 있는 제도적·산업적 여건을 마련할 필요가 있다"고 강조했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>