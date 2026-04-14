노무현 정신 이어받아 제2수도권 시대 열 것



오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 PK(부산·울산·경남) 시·도지사 후보로 나선 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보는 14일 나란히 김해 봉하마을을 찾아 공동출정식을 개최했다. 이들은 선거 기간 공동 일정을 소화하며 '원팀' 정신으로 부울경 메가시티를 복원하겠다고 약속했다.

세 후보는 이날 봉하마을에서 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방했다. 생전에 지방 분권과 국가 균형 발전을 강조한 노 전 대통령의 뜻을 이어받아 이들 지역을 '제2수도권'으로 만들겠다는 계획이다.

(김해=연합뉴스) 김동민 기자 = 더불어민주당 부울경(부산·울산·경남) 시장·도지사 후보가 14일 오전 경남 김해시 진영읍 봉하마을에서 열린 '해양수도 부울경 메가시티 공동출정식'에서 손을 잡고 활짝 웃고 있다. 왼쪽부터 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보, 전재수 부산시장 후보. 2026.4.14 image@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

공동출정식에서 이들은 "노 전 대통령께서 평생을 바쳐 꿈꾸셨던 '지방도 사람 살만한 세상'은 아직 오지 않았다"며 "우리는 오늘 그 정신이 깃든 이곳 봉하에서, 멈춰선 균형발전의 심장을 다시 뛰게 하고 대한민국 제2수도권 시대를 열어낼 것을 선포한다"고 밝혔다. 이어 "국민의힘이 중단시킨 부울경 메가시티를 즉각 복원해 '제2수도권'이라는 더 강력한 위상으로 계승하겠다"고 강조했다.

이들은 2차 공공기관 이전, 대기업 투자유치 등 합의 공약을 발표했다. 부산은 해양 수도이자 글로벌 물류 허브로, 울산은 AX 제조혁신 수도로, 경남은 글로벌 미래산업 수도로 만들겠다는 구상이다.

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국민의힘이 현역 시·도지사(박형준·김두겸·박완수)를 후보로 공천한 만큼 민주당 PK 후보들은 전임 광역단체장 책임론을 부각하고, 여당 프리미엄을 강조하는 형태로 선거 전략을 준비할 것으로 보인다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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