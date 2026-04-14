프로모션 지원

가상자산 거래소 코인원이 자사 거래소 내 USDC 접근성 확대를 위해 프로모션을 지원할 예정이라고 14일 밝혔다.

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이날 코인원과 서클은 서울 여의도 코인원 사옥에서 경영진 회동을 갖고 협력 방안을 논의했다. 코인원은 향후 USDC 거래 및 보유 고객을 대상으로 에어드롭 이벤트 등 프로모션 프로그램을 선보일 계획이다.

차명훈 코인원 대표는 "최근 글로벌 환경에서 스테이블코인에 대한 관심과 수요가 늘고 있는 만큼, 국내 시장에서도 스테이블코인에 대한 접근성과 활용성을 높일 수 있는 다양한 프로모션을 선보여 나갈 것"이라고 밝혔다.

14 서울 서클과 . 코인원 AD 원본보기 아이콘

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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