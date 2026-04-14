LX하우시스, S&P 지속가능성보고서 2년 연속 등재
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건축자재 산업군 상위 8% 기록
LX하우시스가 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌이 발표한 '2026 지속가능성 연례보고서' 회원으로 2년 연속 등재됐다고 14일 밝혔다.
LX하우시스가 ESG 동반성장 차원에서 협력사 시공인력 확보를 지원하기 위해 운영중인 'LX Z:IN 인테리어 아카데미'에서 교육생들이 창호 시공 실습 교육을 받고 있다. LX하우시스
S&P 글로벌은 매년 기업의 ESG 경영 수준을 평가하는 기업 지속가능성 평가(CSA)를 실시, 산업군별 우수 기업을 선정해 발표한다.
LX하우시스는 이번 평가에서 건축자재(Building Products) 산업군 기업 가운데 상위 8%를 기록하며 국내 건축자재 기업 중 유일하게 '2026 지속가능성 연례보고서' 회원에 포함됐다.
또한 ▲에너지·물 사용량 절감 ▲기후변화 대응 ▲공급망 관리 등 항목에서 높은 점수를 얻었다. 총평가 점수가 전년 대비 5% 증가하는 등 전년 대비 향상된 ESG경영 성과를 인정받았다.
실제로 LX하우시스는 울산공장과 청주공장을 중심으로 제조공정, 보일러, 냉동기 등 시설개선을 통해 에너지·용수 소비량을 2022년부터 계속 줄여오고 있다.
제조시설의 탄소배출량 감축 등 기후변화 대응 측면과 공급망 ESG 관리 정책, 책임 있는 광물 조달 방침 등 신규 정책을 수립·관리한 점도 좋은 평가를 받았다.
LX하우시스는 지난해까지 국내 인테리어 업체 가운데 유일하게 'DJBIC(다우존스 지속가능경영지수) Korea'에 11년 연속 편입됐고, 한국ESG기준원의 ESG평가에서도 10년 연속 통합 A등급을 받았다.
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LX하우시스 관계자는 "2년 연속 S&P 글로벌 보고서 등재는 그동안 사회·환경·고객·주주 등 다양한 이해관계자를 고려하고 함께 성장하고자 노력해온 LX하우시스의 ESG 경영 성과를 인정받은 결과"라며 "국내외에서 지속가능 성장의 중요성이 계속 높아지고 있는 만큼 앞으로도 업계를 선도하는 ESG 경영을 계속 펼쳐 나가겠다"고 말했다.
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