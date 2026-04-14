건축자재 산업군 상위 8% 기록

LX하우시스가 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌이 발표한 '2026 지속가능성 연례보고서' 회원으로 2년 연속 등재됐다고 14일 밝혔다.

LX하우시스가 ESG 동반성장 차원에서 협력사 시공인력 확보를 지원하기 위해 운영중인 'LX Z:IN 인테리어 아카데미'에서 교육생들이 창호 시공 실습 교육을 받고 있다. LX하우시스 AD 원본보기 아이콘

S&P 글로벌은 매년 기업의 ESG 경영 수준을 평가하는 기업 지속가능성 평가(CSA)를 실시, 산업군별 우수 기업을 선정해 발표한다.

LX하우시스는 이번 평가에서 건축자재(Building Products) 산업군 기업 가운데 상위 8%를 기록하며 국내 건축자재 기업 중 유일하게 '2026 지속가능성 연례보고서' 회원에 포함됐다.

또한 ▲에너지·물 사용량 절감 ▲기후변화 대응 ▲공급망 관리 등 항목에서 높은 점수를 얻었다. 총평가 점수가 전년 대비 5% 증가하는 등 전년 대비 향상된 ESG경영 성과를 인정받았다.

실제로 LX하우시스는 울산공장과 청주공장을 중심으로 제조공정, 보일러, 냉동기 등 시설개선을 통해 에너지·용수 소비량을 2022년부터 계속 줄여오고 있다.

제조시설의 탄소배출량 감축 등 기후변화 대응 측면과 공급망 ESG 관리 정책, 책임 있는 광물 조달 방침 등 신규 정책을 수립·관리한 점도 좋은 평가를 받았다.

LX하우시스는 지난해까지 국내 인테리어 업체 가운데 유일하게 'DJBIC(다우존스 지속가능경영지수) Korea'에 11년 연속 편입됐고, 한국ESG기준원의 ESG평가에서도 10년 연속 통합 A등급을 받았다.

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LX하우시스 관계자는 "2년 연속 S&P 글로벌 보고서 등재는 그동안 사회·환경·고객·주주 등 다양한 이해관계자를 고려하고 함께 성장하고자 노력해온 LX하우시스의 ESG 경영 성과를 인정받은 결과"라며 "국내외에서 지속가능 성장의 중요성이 계속 높아지고 있는 만큼 앞으로도 업계를 선도하는 ESG 경영을 계속 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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