중기중앙회, 국가데이터처와 中企 경제통계 발전 '맞손'

중소기업중앙회-국가데이터처 업무협약 체결

중소기업중앙회는 14일 국가데이터처와 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 경제통계 고도화와 체계적인 데이터 활용 방안 연구에 공동으로 참여함으로써, 중소기업 정책의 기반을 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▲경제정책 지원을 위한 경제통계 개선 협력 ▲인공지능(AI) 및 데이터 활용 확대를 위한 협의회 참여 ▲중소기업의 통계조사 참여 활성화를 위한 홍보 및 협조 ▲통계 작성, 가공 및 개선에 필요한 보유 자료 상호 활용에 관한 협조 등 중소기업 경제통계 발전을 위해 상호 협력하기로 했다.

오기웅 중기중앙회 상근부회장은 "이번 업무협약을 통해 급변하는 경제 환경에 대응할 수 있는 정밀한 중소기업 통계 체계가 구축되기를 기대한다"라며 "앞으로도 양 기관 간 협력을 통해 데이터를 바탕으로 중소기업의 애로사항을 발굴하고 맞춤형 지원 정책을 제안하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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안형준 국가데이터처장은 "우리 경제 근간인 중소기업의 성장을 지원하기 위해서는 맞춤형 데이터가 필수적"이라며 "이번 협약을 통해 중소기업 경제 데이터를 고도화하고 민관이 상생하는 데이터 생태계를 만들어나가겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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