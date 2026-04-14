주택·창업·커뮤니티 결합형 플랫폼 구축 나서

매입약정형 임대주택 1차 20호 확보… 추가 30호 추진

경남 하동군이 무주택 청년들의 주거 안정을 위한 실질적 대책 마련에 속도를 내고 있다. 단순한 주택 공급을 넘어 청년이 지역에 머무르고 정착할 수 있는 기반 조성에 정책 역량을 집중한다는 방침이다.

군은 국토교통부의 '2026년 기존주택 등 매입임대주택 매입계획' 승인을 받아 신축 매입약정형 임대주택 50호 공급 계획 가운데 1차 물량 20호에 대한 국비 9억5400만원을 확보했다고 밝혔다.

하동군청 젼경 사진 AD 원본보기 아이콘

신축 매입약정형 임대주택은 민간이 주택을 신축하면 지자체가 이를 매입해 공공임대주택으로 공급하는 방식이다. 민간의 사업 추진력을 활용해 공급 속도를 높이고 초기 사업 안정성을 확보할 수 있는 것이 장점으로 꼽힌다.

이번 사업이 완료되면 기존 청년 주거정책과 연계해 지역 내 청년 주거 기반도 한층 확대된다. 현재 하동군은 청년타운 45세대, 청년 가족 맞춤 주택 24세대, 청년 농촌 보금자리 28세대, 근로자 공공임대주택 48세대 등 145세대의 주거 인프라를 보유하고 있다. 여기에 이번 매입약정형 주택 50호가 추가되면 총 195세대 규모의 청년·근로자 주거 공간이 마련된다.

군은 이번 20호 공급을 시작으로 향후 30호를 추가 확보해 중장기적인 청년 주거 기반을 단계적으로 확충할 계획이다. 공급 주택은 전용면적 26~36㎡ 규모의 청년 맞춤형 주거 형태로 조성되며, 사업은 오는 2028년 12월까지 순차적으로 추진된다.

사업의 핵심은 단순한 공급이 아닌 '입지 경쟁력' 확보에 있다. 하동군은 대중교통 접근성, 생활편의시설 연계성, 청년 활동 공간과의 거리 등을 종합적으로 검토해 실제 생활 만족도가 높은 부지를 우선 선정할 계획이다.

또한 옛 하동역사 부지에 조성된 청년타운과 연계해 창업공간 활용, 네트워크 형성, 문화·생활 활동이 이어지는 주거·일자리·커뮤니티 결합형 청년 정착 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 구상이다.

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하동군 관계자는 "이번 국비 확보는 청년 주거정책의 본격적인 출발점"이라며 "청년들이 체감할 수 있는 주거 지원을 통해 하동에 머물고 정착할 수 있는 기반을 만들겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 주거와 일자리, 생활이 연결되는 지속가능한 청년 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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