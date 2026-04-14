명함·공문 위조 수법 갈수록 교묘해져

현장서 즉시 신원 확인 가능하도록 도입

서울 강동구(구청장 이수희)가 공무원 사칭 사기 피해를 막기 위해 이달부터 '모바일 공무원증'을 도입했다고 14일 밝혔다.

최근 공무원 사칭 범죄는 실제 구청 직원의 소속과 이름을 도용하고 가짜 명함과 위조 공문서까지 활용하는 등 수법이 갈수록 정교해지고 있다.

공무원 사칭 사기 주의 홍보물. 강동구 제공. AD 원본보기 아이콘

강동구는 이에 대응해 현장에서 구민이 직원 신원을 즉시 확인할 수 있는 모바일 공무원증 시스템을 구축했다. 공무원이 현장에서 신분을 밝힐 경우 구민은 모바일 공무원증에 표시된 본인 인증 정보와 조직도(소속 부서)를 통해 신원을 확인할 수 있다.

구는 모바일 공무원증 도입과 함께 '공무원 사칭 피해 예방 수칙 4가지'도 배포했다. 명함 내선 번호를 구 홈페이지나 모바일 공무원증으로 직접 확인할 것, 의심스러운 공문은 해당 부서에 직접 문의할 것(사기범이 알려준 번호 사용 금지), 선입금 요구 시 즉시 거절할 것(공공기관은 대리구매 선입금을 요청하지 않음), 피해 발생 시 112 또는 관할 경찰서에 즉시 신고할 것 등이다.

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이수희 강동구청장은 "의심스러운 상황에서는 선입금을 중단하고, 반드시 공식 경로로 사실관계를 확인해 사기 피해를 막아 달라"고 당부했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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