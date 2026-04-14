13일 개인사업자·중소기업 금융지원 확대 협업 추진



지방은행-인터넷전문은행, 역량 결합 상생 모델 구축

전통 금융과 인터넷은행이 손을 맞잡았다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 지난 13일, 부산은행 본점에서 카카오뱅크(대표이사 윤호영)와 기업 공동대출 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 13일 부산은행 본점에서 카카오뱅크와 기업 공동대출 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다(왼쪽 6번째부터 BNK부산은행 김성주 은행장, 카카오뱅크 윤호영 대표이사). BNK부산은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 개인사업자와 중소기업 대상 금융 지원을 확대하고, 기업 공동대출 사업을 비롯한 다양한 금융상품·서비스 협업을 추진하기 위해 마련됐다.

양사는 협약을 통해 부산은행이 오랜 기간 축적해 온 기업금융 노하우와 카카오뱅크의 플랫폼 역량을 결합해, 지방은행과 인터넷전문은행 간 상생 금융 비즈니스 모델을 구축할 계획이다.

이를 통해 부산은행의 정교한 심사 역량과 카카오뱅크의 폭넓은 비대면 고객 기반이 연계되면서, 기업 고객의 금융 접근성과 이용 편의성이 높아질 것으로 기대된다.

부산은행 김성주 은행장은 "이번 협약은 기업금융과 디지털 플랫폼을 결합한 새로운 형태의 금융 모델을 구축하는 계기가 될 것이다"라며 "앞으로도 개인사업자와 중소기업을 위한 디지털 기반 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

AD

카카오뱅크 윤호영 대표이사는 "부산은행과의 협업을 통해 기업 고객 대상 금융서비스를 강화할 계획이다"라며 "기업 공동대출을 통해 생산적 금융 확대에 기여해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>