하나자산운용은 14일 '1Q K반도체TOP2+'와 '1Q K반도체TOP2채권혼합50' 등 국내 반도체 대표 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2종을 한국거래소에 신규 상장한다고 밝혔다.

1Q K반도체TOP2+는 'NICE K반도체 TOP2 MAX+ 지수'를 기초지수로 하며 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 약 27.5%씩 편입하는 것이 특징이다. 두 기업의 합산 비중은 약 55%이며 나머지 국내 반도체 대표 기업 8개가 포함된다. 일반계좌와 연금계좌 모두에서 거래할 수 있으며 연금계좌에서는 위험자산 한도(70%) 내에서 편입이 가능하다. 총보수는 연 0.20%다.

1Q K반도체TOP2채권혼합50은 'KEDI K반도체 TOP2 채권혼합지수'를 기초지수로 하며 삼성전자 약 25%, SK하이닉스 약 25%, 단기국고채·통안채 약 50%로 구성된 2세대 채권혼합형 ETF다. 연금계좌에 100% 편입이 가능하며 안전자산 편입 한도(30%) 내에서도 활용 가능하다. 총보수는 연 0.01%다.

두 ETF를 병행 활용하면 연금 계좌 내에서 반도체 기업 집중 포트폴리오를 구성할 수 있다. 연금계좌 규정에 따라 위험자산 70%에 1Q K반도체TOP2+를, 안전자산 30%에 1Q K반도체TOP2채권혼합50을 편입할 경우 국내 반도체 기업에 약 85%(삼성전자·SK하이닉스 합산 비중 약 53.5%)를 투자하는 효과를 기대할 수 있다.

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김태우 하나자산운용 대표는 "이번 두 ETF를 통해 연금 계좌를 활용하는 개인 투자자들이 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 핵심 기업에 보다 쉽게 접근할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 투자자의 다양한 포트폴리오 수요에 맞춘 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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