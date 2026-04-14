"21일 휴전기한 전 2차회담 물밑협상"

트럼프 "이란이 합의 간절히 희망"강조

최대 쟁점 '농축 우라늄'…반출놓고 이견

이달 21일 미국과 이란의 휴전 기한이 끝나기 전에 양국간 2차 종전 회담이 열릴 것이라는 관측이 제기됐다. 미국은 해상 역봉쇄로 이란을 압박하면서도 대화를 이어가겠다는 입장이다. 이란도 협상의 의지를 내비치고 있어 조만간 회담 일정이 잡힐 전망이다. 다만 1차 종전협상 당시 최대 쟁점이었던 이란 내 농축 우라늄의 국외 반출 등을 두고 이견이 좁혀지지 않아, 의미 있는 결과를 내기 어려울 수 있다는 전망이 나온다.

트럼프 "이란, 합의 간절히 희망"…장소·날짜는 미지수

CNN은 13일(현지시간) 미 정부 소식통의 말을 인용해 "양국이 21일 휴전기간 만료 전에 2차 대면 회담을 갖는 방안에 대해 내부적으로 논의 중"이라며 "미국과 이란은 전쟁을 외교적으로 종식시키기 위한 방안을 모색하면서 여전히 협상을 지속 중"이라고 보도했다. 이어 "구체적 날짜와 장소가 아직 정해지지 않았지만 현재 검토되고 있는 회담장소는 이슬라마바드와 함께 스위스 제네바가 거론되고 있다"고 전했다.

블룸버그통신도 익명을 요구한 관계자들의 말을 인용해 "1차 회담 때 중재에 나섰던 파키스탄과 튀르키예, 이집트의 중재가 이어지고 있다"며 "2차 회담은 파키스탄 이슬라마바드 이외에 튀르키예와 이집트, 두 나라 중 한 곳에서 열릴 가능성도이 있다"고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 이란과 추가 회담 가능성을 시사했다. 트럼프 대통령은 이날 기자회견에서 이란과의 협상 재개와 관련해 "내가 말할 수 있는 것은 우리가 상대측으로부터 전화를 받았다는 점"이라며 "그들은 매우 간절하게 합의를 원한다"고 강조했다.

이란과의 1차 협상에서 미국 대표단을 이끌었던 JD 밴스 부통령도 1차 회담에서 일부 진전이 있었다며 추가 협상 가능성을 높게 봤다. 밴스 부통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 첫 대면협상 결렬과 관련해 "단순히 일이 잘못됐다고만 말할 수 없다. 잘된 점도 있었다"며 "현지에 있던 협상팀은 합의를 도출할 능력이 없었고 우리가 제시한 조건에 대해 최고지도자나 다른 누군가의 승인을 받기 위해 테헤란으로 돌아가야만 했다"고 설명했다.

이란 대통령 "국제법 틀 안에서 미국과 대화 지속"

이란 측도 미국과 대화를 계속 해나가겠다는 입장을 밝혔다. 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 전화 통화에서 "이란은 휴전을 위한 조건을 명확히 밝혔고 이를 준수해나갈 것"이라며 "이란은 국제법의 틀 안에서만 대화를 이어갈 것"이라고 말했다. 이어 "호르무즈 해협을 위협하는 행위는 전 세계적으로 광범위한 후폭풍을 몰고 올 것"이라고 경고했다. 미국의 이란 해상봉쇄 조치에는 반발하나, 미국과의 대화는 중단하지 않겠다는 뜻으로 해석된다.

이스라엘과 레바논도 미국에서 회담을 개최한다고 밝혔다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 기자회견에서 "14일 워싱턴D.C.에서 개최되는 이스라엘과 레바논 주미대사 회담은 헤즈볼라의 무장해제와 양국간 지속적 평화달성을 위한 노력이 핵심의제가 될 것"이라고 밝혔다.

레바논의 조셉 아운 대통령도 이날 레바논을 방문한 안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외무장관과의 회담 자리에서 "레바논은 이번 회담이 레바논-이스라엘간 직접 회담을 거쳐서 결국 정전 회담으로 종결되기를 희망한다"고 강조했다.

최대쟁점은 '농축 우라늄'…국외반출 놓고 이견

그러나 양국이 회담장에 다시 들어선다고 해도 핵심 쟁점인 농축 우라늄 반출 문제에 합의할 수 있을지는 의문이다. CNN은 "미국이 제시한 협상 불가능한 핵심 조건은 이란이 모든 우라늄 농축을 중단하고 이란 내 보유한 400kg 이상의 고농축 우라늄을 국외반출해 미국이 회수하는 것"이라고 밝혔다. 이어 "미국은 이란과의 1차협상에서 고농축 우라늄의 국외 반출과 함께 20년간 우라늄 농축을 중단하라고도 요구했으나 이란이 이를 거부했다"고 지적했다.

월스트리트저널(WSJ)도 "트럼프 대통령의 이란 전쟁 최대 목표이자 종전협상 원칙은 이란이 핵무기를 가져선 안된다는 점"이라며 "미 국측이 우라늄 농축 20년 중단 방안을 내놓은 것은 상당한 양보였지만 이란 측이 이를 받아들이지 않고 있다"고 전했다.

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일각에서는 미국의 역봉쇄에 따른 경제적 타격이 심각해지기 전까지 이란이 농축 우라늄을 양도하기 어려울 것이라는 분석이 나온다. 미국 싱크탱크인 유라시아그룹의 그레고리 브루 이란·에너지부문 수석분석가는 CNN에 "이란은 앞으로 최소 3~4주 동안은 경제적 압박을 견딜 수 있을 것으로 보이며, 그 이후에야 심각한 타격을 입을 것"이라며 "어느 정도 견딜 수 있기에 곧바로 미국의 요구를 들어주지 않을 것"이라고 설명했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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