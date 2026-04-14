인천시는 시민의 사금융 피해를 예방하기 위해 오는 22일까지 대부업체를 대상으로 군·구, 경찰과 함께 지도·단속을 벌인다.

단속은 장기간 점검이 없었거나 실태조사 보고서를 제출하지 않은 업체 25곳을 대상으로 한다. 대부계약서 작성·보관 및 게시 의무 이행 여부를 비롯해 과잉 대부, 법정 이자율 제한 준수, 채권 추심업무 적정성, 허위·과장 광고 여부 등을 집중적으로 단속한다.

시는 위반 사항이 확인될 시 등록취소, 영업정지, 과태료 부과 등 행정처분을 하고 형사처벌 대상이 되는 위반사항에 대해서는 경찰에 수사 의뢰할 방침이다.

단속은 13일 연수구를 시작으로 계양구, 동구, 미추홀구, 남동구, 중구, 서구, 부평구 순으로 진행되며 강화군은 자체 점검을 한다.

지난해 하반기 실태조사 결과 인천에는 351개 대부업체가 등록된 것으로 집계됐다. 시는 이 기간 지도·단속을 통해 법정 이자율 초과, 허위·과장광고, 계약서 기재 사항 등 위반 사항을 적발하고 시정조치 했다.

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인천시 관계자는 "단속을 통해 대부업체의 건전한 운영을 유도하고, 시민이 안전하고 합법적인 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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