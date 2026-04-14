19일까지 신청해야

초등 3~6학년·학부모 100명 무료 참여

서울 영등포구 미래교육재단(이사장 유진현)이 과학의 달 4월을 맞아 가족 참여형 특별프로그램 '어서와~ 이런 과학은 처음이지?'를 운영한다.

‘뉴트의 초록우주를 찾아서’ 홍보 포스터. 영등포구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 공연과 체험을 결합한 가족 단위 행사로, 4월부터 12월까지 과학수사·항공·미생물학·천문우주·자율주행 자동차 등 매달 다른 주제로 총 9회 운영된다.

첫 프로그램은 이달 25일 열리는 스토리텔링 매직쇼 '뉴트의 초록우주를 찾아서'다. 과학 원리와 AI 기술을 접목한 공연으로, 각종 예능 마술 연출과 전국 과학축제 공연 경험을 갖춘 마술사 뉴트(문준혁)가 강연자로 나선다. AI가 그린 그림 감상, 비눗방울로 보는 별과 행성 이야기, 공기대포·액화질소 실험을 접목한 마술, 과학 마술 직접 배워보기 등 순서로 진행된다.

신청 대상은 관내 초등학교 3~6학년 학생과 학부모 100명이다. 학부모 1인당 자녀 1인만 신청할 수 있으며 참가비는 무료다. 신청은 오는 19일 오후 6시까지 구청 누리집 통합예약시스템을 통해 할 수 있으며, 추첨을 통해 최종 선발 후 21일 문자로 통보된다.

AD

재단 이사장은 "아이들에게는 과학에 대한 호기심을 일깨우고, 학부모에게는 자녀와 소통하는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>