'친시장 성향' 폴 앳킨스 위원장

개인 투자자 사모시장 접근 확대기조 유지

일각선 SEC 정책 비판도 나와

최근 '블루아울 사태'를 계기로 미국 프라이빗 크레딧(사모대출) 시장에 대한 경계감이 커졌지만, 미 증권거래위원회(SEC) 수장이 개인 투자자의 사모시장 접근 확대 기조를 유지하겠다는 입장을 분명히 했다.

폴 앳킨스 미 증권거래위원회(SEC) 위원장. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

13일(현지시간) 씨스팬(CSPAN)에 따르면, 폴 앳킨스 미 증권거래위원회(SEC) 위원장은 이날 국제통화기금(IMF) 춘계회의에서 투자자 보호와 접근성의 균형을 묻는 질문에 "손실을 감수할 수 없다면 시장에 들어오지 말아야 한다"며 이같이 답했다. 그는 "미국의 목표는 합리적인 규제를 마련하는 것"이라며 "개인 투자자의 다양한 자산시장 접근을 어떻게 설계할지가 핵심 과제"라고 덧붙였다.

그는 사모시장을 외면했던 연기금 사례를 들어 사모투자의 필요성을 강조했다. 앞서 미국의 한 초대형 연기금은 금융위기 이후 사모시장 투자를 전면 중단하고 약 10년간 공모시장에만 투자했으나, 자산 대비 부채 비율이 90%대에서 70%대로 떨어졌다. 이후 다시 사모시장에 복귀했지만, 원래 수준을 회복하는 데 20~30년이 걸릴 것으로 전망된다는 설명이다. 반면 유사한 연기금은 사모시장 투자를 유지하며 여전히 90% 수준을 지키고 있는 것으로 전해졌다.

앳킨스 위원장은 "이는 분명한 교훈"이라며 "개인 투자자들도 이미 연기금과 보험 등을 통해 사모시장에 간접적으로 노출돼 있다"고 말했다. 다만 401(k) 등 개인 퇴직연금 계좌를 통한 직접 투자 기회는 제한돼 왔다고 덧붙였다. 그러면서 "적절한 가이드라인과 공시 체계를 갖춘다면 개인 투자자의 참여 확대가 가능하다. 다만 수수료 구조와 리스크는 명확히 공개돼야 한다"고 했다.

최근 은행 대출 공백을 메운 사모시장의 역할에 대해서도 긍정적으로 평가했다. 그는 "사모시장은 역동적이며 경제에 필수적인 역할을 한다"며 "바젤 규제와 도드-프랭크법 이후 은행들이 대출에서 물러난 자리를 사모시장이 위험을 감수하며 메워왔다"고 말했다. 특히 "현재까지 사모시장이 금융 시스템 전체를 위협할 수준의 리스크는 아니"라며 "다만, 투자는 본질적으로 위험을 수반하는 만큼 그 위험은 투자자에게 충분히 설명돼야 한다"고 덧붙였다.

시장 일각에서는 SEC의 이 같은 기조에 대한 우려도 제기된다. 비판론자들은 사모대출 산업의 자산이 상대적으로 비유동적이며, 투자자들이 자금을 신속히 회수해야 하는 개인 투자자의 특성과 맞지 않는다고 지적한다고 영국 파이낸셜타임스(FT)는 전했다. 실제 올해 1분기 사모대출 시장에서는 200억달러 이상 규모의 환매 요구가 발생한 것으로 알려졌다. 연초 미국 사모대출 운용사 블루아울캐피털이 대규모 환매 요청에 직면하면서 관련 시장 전반에 경고등이 켜졌다.

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앳킨스 위원장은 도널드 트럼프 2기 행정부가 지명한 인물로, 규제 완화와 시장 자율을 중시하는 친기업 성향의 금융 규제 전문가로 평가된다. 조지 W. 부시 행정부 시절 공화당 소속 SEC 위원을 지낸 바 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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