AI 이미지 논란에 보수 개신교계까지 비판

트럼프 "예수 아닌 의사 이미지" 해명

핵심 지지층서도 비난 쏟아져

교황과 갈등 속 게시물 삭제

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 예수와 유사하게 묘사한 것으로 보이는 이미지를 소셜미디어에 올렸다가 거센 비판에 직면하자 약 12시간 만에 삭제했다. 특히 핵심 지지층인 보수 기독교계에서도 반발이 나오면서 논란이 확산하고 있다.

12일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신이 운영하는 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'에 흰색 옷과 붉은 망토를 입고 환자의 이마에 손을 얹는 모습을 담은 이미지를 공유했다.

트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 예수 연상 이미지. 트루스소셜 AD 원본보기 아이콘

해당 이미지는 인공지능(AI)으로 생성한 것으로 추정되며, 주변에는 성조기와 자유의 여신상, 흰머리독수리 등 미국을 상징하는 요소들이 함께 등장했다. 별도의 설명 없이 올라온 이 게시물은 곧바로 논란에 휩싸였다. 일각에서는 트럼프 대통령이 자신을 예수에 빗댄 것 아니냐는 비판이 제기됐고, 보수 기독교계 인사들까지 공개적으로 반발했다.

보수 성향 작가와 팟캐스터들은 "신성모독"이라며 강하게 비판했고, 일부는 즉각적인 삭제와 사과를 요구했다. 특히 트럼프 대통령을 지지해온 인사들까지 비판에 가세하면서 내부 균열 조짐도 나타났다.

논란이 커지자 해당 게시물은 게시 약 12시간 만에 삭제됐다. 트럼프 대통령은 이후 기자들과 만나 "이미지 속 인물이 예수가 아니라 의사로 묘사된 것으로 알고 있었다"며 "사람들을 낫게 하는 의미의 이미지라고 생각했다"고 해명했다. 이어 "예수로 해석하는 것은 가짜 뉴스"라고 주장했다. 다만 게시물 삭제 이유에 대해서는 명확히 설명하지 않았다. 이에 대해 현지 언론은 핵심 지지층인 보수 개신교계의 반발이 정치적 부담으로 작용했을 가능성을 제기했다.

교황 레오 14세 "어떤 전쟁도 신의 축복을 받지 않는다"며 전쟁을 부추기는 정치 지도자들을 우회적으로 비판해 왔다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

이번 논란은 트럼프 대통령과 레오 14세 교황 간 갈등 가운데 발생했다. 트럼프 대통령은 최근 이란 관련 군사적 긴장 완화를 촉구한 교황을 향해 "범죄 대응에 약하다"며 공개적으로 비판했다. 반면 교황 레오 14세는 "어떤 전쟁도 신의 축복을 받지 않는다"며 전쟁을 부추기는 정치 지도자들을 우회적으로 비판해 왔다. 이러한 상황 속에서 등장한 이번 게시물은 종교적 상징을 정치적으로 활용했다는 점에서 더욱 큰 논란을 불러 일으켰다는 분석이다.

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미국 언론은 트럼프 대통령이 소셜미디어 게시물을 삭제하는 경우가 드물다는 점을 강조하며, 이번 조처는 이례적이라고 평가했다. 트럼프 대통령은 과거에도 자신을 교황 등 종교적 인물로 묘사한 이미지를 공유해 논란을 빚은 바 있어, 향후 유사한 논란이 재발할 우려에도 관심이 쏠리고 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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