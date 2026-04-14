미래에셋운용, 'TIGER 미국우주테크 ETF' 신규 상장

스페이스X 상장 대응 전략 반영

미래에셋자산운용은 미국 우주 산업 핵심 기업에 집중 투자하는 'TIGER 미국우주테크' 상장지수펀드(ETF)를 14일 신규 상장한다고 밝혔다.

TIGER 미국우주테크 ETF는 'Akros U.S. Space Tech Index'를 비교지수로 하며, 미국에 상장된 우주 산업 관련 핵심 10개 종목에 집중 투자한다. 로켓랩, 인튜이티브 머신스, AST 스페이스모바일, 레드와이어 등 주요 기업이 상위 비중을 차지하는 소수 종목 중심의 고집중 포트폴리오를 구성했다.

최근 우주 산업은 기존 정부 주도의 '올드스페이스'에서 민간 중심의 '뉴스페이스(New Space)'로 빠르게 전환되고 있다. 과거에는 록히드마틴, 보잉 등 전통 방산 기업이 정부 프로젝트를 수행하는 구조였지만, 현재는 스페이스X를 중심으로 민간 기업들이 발사체 재사용, 위성 네트워크 구축 등 기술 혁신을 주도하며 산업 구조 변화를 이끌고 있다.

이 ETF는 산업 특성을 반영해 전통 방산 중심 기업을 제외하고, 순수 민간 우주 기업에 집중 투자하는 구조로 설계됐다. 로켓랩, 인튜이티브 머신스, AST 스페이스모바일, 레드와이어 등 상위 4개 종목이 약 70% 수준을 차지하고 있다. 아울러 플래닛랩스, 글로벌스타, 에코스타 등 위성 데이터 및 통신 기업을 보완적으로 편입했다.

특히 해당 ETF는 스페이스X 상장 이벤트를 반영하기 위한 편입 룰을 적용했다. 스페이스X가 미국 시장에 상장할 경우, 기초지수는 상장일 기준 2영업일 뒤 종가를 기준으로 편입하며, ETF 역시 상장 후 3영업일 내 포트폴리오에 반영할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 핵심 기업의 상장 효과를 신속하게 반영할 수 있는 구조를 갖췄다.

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김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부 본부장은 "이번 상품은 뉴스페이스 시대의 핵심 성장 영역에 투자할 수 있는 전략적 수단으로, 산업 구조 변화와 기술 경쟁력을 기반으로 선별된 기업에 집중 투자하는 것이 특징"이라며 "이를 통해 우주 산업의 중장기 성장성을 효율적으로 반영할 수 있는 투자 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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