어린이날·어버이날 등 기념일 맞춤 테마관 운영

브랜드데이로 선물 쇼핑 혜택 강화

쿠팡은 가정의 달을 앞두고 다음 달 7일까지 '가정의 달 빅세일(BIG SALE)'을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 어린이날, 어버이날 등 5월 주요 기념일을 겨냥한 것으로 총 3만여개 상품을 와우회원 대상 할인 혜택과 함께 선보인다.

쿠팡 가정의 달 빅세일. 쿠팡 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 '메인특가관'에서는 각 카테고리별 대표 인기 상품들을 한정수량 특가에 제공한다. 어린이날, 어버이날, 연휴 즐기기 등 테마관도 운영한다. 행사 기간 동안 각 테마관에서는 인기 상품을 선정해 릴레이 할인에 나선다.

오는 20일부터 다음 달 6일까지는 매일 최대 3개 브랜드가 참여해 단 하루 최대 혜택을 제공하는 '브랜드데이'를 운영한다. 참여 브랜드는 브라운, 오랄비, 쿠쿠, CJ제일제당, 정관장, 삼성전자, LG전자, 애플 등 40여개 브랜드가 함께한다. 이와 함께 연휴에 가기 좋은 여행·나들이 티켓 상품도 특가로 선보인다.

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쿠팡 관계자는 "가정의 달을 맞아 선물과 나들이 준비를 한 번에 할 수 있도록 마련한 행사인 만큼 가족과 소중한 사람에게 마음을 전하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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