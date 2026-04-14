네타냐후 이스라엘 총리, 홀로코스트 추모 연설

유럽 강하게 비판하며 이란 전쟁 정당성 부각

"조처 안 했다면 아우슈비츠로 기억됐을 것"

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 홀로코스트(나치 독일의 유대인 학살) 추모일 연설에서 유럽에 대한 비판과 함께 이란 전쟁에 대한 정당성을 부각했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 "홀로코스트 이후 너무나 많은 것을 잊어버린 유럽을 이스라엘이 대신 지키고 있다"고 주장했다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스에 따르면 네타냐후 총리는 13일(현지시간) 홀로코스트 추모일 연설에서 "오늘날 유럽은 깊은 도덕적 취약성에 시달리고 있다. 정체성과 가치, 그리고 야만주의로부터 문명을 수호해야 할 책임을 잃어가고 있다"며 "홀로코스트 이후 너무나 많은 것을 잊어버린 유럽을 이스라엘이 대신 지키고 있다"고 주장했다.

네타냐후 총리는 "유럽은 우리에게 배울 점이 많다. 특히 선과 악 사이의 분명한 도덕적 구분이라는 핵심 교훈을 배워야 한다"며 "진실의 순간에는 삶과 선을 위해 기꺼이 전쟁에 나서야 한다는 점을 명심해야 한다"고 말했다. 이어 "이스라엘은 이러한 책임을 절대 잊지 않는다"며 "미국을 비롯해 향후 역사가 기록할 동맹국들과 함께 우리는 자신을 방어하는 동시에 전 세계를 지키고 있다"고 강조했다.

네타냐후 총리는 이란의 핵시설을 아우슈비츠 수용소에 비유하며 이란 전쟁을 정당화했다. 그는 "지난 1년간 미국과 두 차례의 합동 작전을 통해 이란의 사악한 정권에 치명적인 타격을 입혔다"며 "만약 우리가 이란의 핵, 미사일 및 기타 군사 시설에 조처하지 않았다면 나탄즈, 포르도, 이스파한, 파르친이라는 이름은 아우슈비츠, 트레블린카, 마이다네크, 소비보르처럼 영원한 공포로 기억되었을 것"이라고 했다.

또 "우리는 행동했고, 트럼프 대통령과의 역사적으로 유례없는 파트너십을 통해 이를 완수했다"며 "이번 추모일에 우리는 이 사실을 기억할 것이며, 미래 세대가 '그때 그랬더라면 어땠을까' 하는 후회를 남기지 않도록 행동하고 있다"고 말했다.

이날 앞서 네타냐후 총리는 각료회의에서 "이란이 파키스탄 평화 회담의 규칙을 위반함에 따라 트럼프 대통령이 해상 봉쇄를 결정했다"며 "이런 단호한 입장을 지지하며 미국과 계속 협력하고 있다"고 트럼프 대통령에 대한 지지 의사를 밝힌 바 있다.

스페인 마드리드에서 한 여성이 이란과의 전쟁 종식을 촉구하는 시위 중 "네타냐후를 형사 법원으로"라고 적힌 현수막을 들고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

최근 국제사회 일각에서는 이스라엘에 대한 비판 목소리가 나오고 있다. 친트럼프 성향으로 꼽히는 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 휴전에 비협조적인 이스라엘을 겨냥해 "너무 많은 사망자와 용납할 수 없는 피란민을 발생시켰다"며 "공격을 즉각 멈추라"고 했다. 팔레스타인 문제로 이스라엘과 척진 페드로 산체스 스페인 총리는 "이스라엘과의 '유럽연합(EU) 협력 협정'을 즉각 중단해야 한다"고 주장했다.

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튀르키예 외무부는 "네타냐후 총리는 전쟁범죄 및 반인도적 범죄 혐의로 국제형사재판소에서 체포영장이 발부된 인물"이라며 "자신이 저지른 범죄 때문에 '현대판 히틀러'로 불리는 것"이라고 지적했다. 이란과의 휴전 협정 상황에서도 이스라엘이 레바논에 대한 공습을 멈추지 않고 있는 데 대해서는 "네타냐후 총리의 목표는 현재 진행 중인 평화 협상을 무산시키고 팽창주의 정책을 지속하는 것"이라고 했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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