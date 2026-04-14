'AI 네이티브' 조직 문화 가속화

팀스파르타는 우아한형제들(배달의민족) 피플팀 출신 나하나 리드를 영입하며 '인공지능(AI) 네이티브' 기업 전환에 속도를 낸다고 14일 밝혔다.

이번 영입은 B2G 교육 사업을 토대로 일본까지 비즈니스 영역을 빠르게 넓히는 가운데 급격한 성장에 걸맞은 문화적 근간을 세우기 위한 취지라는 설명이다. 조직 규모 확장에 대응해 창업 초기 특유의 몰입도와 실행 밀도를 유지하며 운영 내실을 다지겠다는 전략이다.

나하나 리드. 팀스파르타 AD 원본보기 아이콘

나하나 리드는 배달의민족 운영사 우아한형제들에서 10년 이상 피플팀 실장으로 재직하며 기업문화와 내·외부 커뮤니케이션을 총괄한 베테랑이다. 일하는 방식을 제도화하고 이를 현장에 구현하는 시스템 구축 전문가로 평가받는다. 나 리드 합류 이후 팀스파르타 컬처팀은 업무 기획부터 협업 전 과정에 AI를 기본 도구로 활용하는 'AI 네이티브 전환'을 핵심 가치로 삼고, 기술 기반의 효율성과 구성원 간 협업 및 관계의 밀도를 동시에 높이는 운영 체계를 구축할 계획이다.

향후 팀스파르타는 ▲창업 초기의 몰입과 밀도를 유지하는 '팀스파르타 스피릿' 강화 ▲AI와 사람이 동반 성장하며 실무에 AI를 활용하는 'AI 네이티브 워크플로' 재설계 ▲임직원의 긍정적 경험이 브랜드 신뢰도 이어지는 선순환 구조 확립 등에 주력할 예정이다.

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이범규 팀스파르타 대표는 "나 리드의 합류를 계기로 실무 전반에 AI를 내재화한 AI 네이티브 리더십을 확보해 구성원이 더 크게 성장할 발판을 마련할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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