한양증권, 6월까지 비대면 신용공여 금리 인하...연 3.65%

한양증권은 오는 6월 말까지 비대면 다이렉트센터를 통해 신청한 고객에게 연 3.65%의 신용공여 우대금리를 제공한다고 14일 밝혔다. 비대면 신용공여 금리를 한시적으로 인하하는 것은 창사 이래 처음이다.

우대금리는 신청일부터 180일간 적용된다. 기존 고객과 신규 고객 구분 없이 모든 비대면 고객에게 제공되며, 신용융자 및 예탁주식 담보대출 모두 동일한 조건으로 이용할 수 있다.

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한양증권 관계자는 "고객의 이자 부담을 경감하고자 한시적 금리 인하를 결정했다"며 "고객의 금융비용 부담은 줄이고, 투자 편의성은 높일 수 있도록 리테일 서비스를 강화할 계획"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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