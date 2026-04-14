기아가 한국 프로야구(KBO) 리그 개막을 맞이해 국내 야구팬들을 위한 'KBO 디스플레이 테마 시즌2'를 출시했다고 14일 밝혔다.

기아는 지난해 KBO(한국야구위원회)와 협업해 첫선을 보여 야구팬으로부터 큰 사랑을 받아온 'KBO 디스플레이 테마'를 2026시즌에 맞춰 한층 몰입감을 높인 모습으로 업그레이드했다.

KIA타이거즈 ‘KBO 디스플레이 테마 시즌2’ 모습. 기아 AD 원본보기 아이콘

KBO 디스플레이 테마는 고객이 차량의 대화면 ccNC 디스플레이(connected car Navigation Cockpit)의 색상과 그래픽을 응원하는 구단에 맞춰 변경할 수 있는 맞춤형 디지털 상품이다.

KBO 디스플레이 테마 시즌2는 ▲실사 기반의 선수 이미지 도입 ▲팀별 차별화 요소 강화 ▲클러스터(계기판) 변경 범위 확대 등 차량 안에서 응원팀과 하나가 되는 경험을 극대화한 것이 특징이다.

가장 큰 변화는 홈카드(Homecard) 디자인이다. 2025 테마 당시 2D 일러스트 중심이었던 그래픽에서 벗어나 3D 실사 표현을 새롭게 도입해 선수의 역동적인 에너지와 생동감을 차량 디스플레이 안에 구현했다.

또한 기아는 기존 테마 고객들의 목소리를 적극 청취해 시즌2 테마부터는 클러스터 배경에 야구장 실사 이미지를 삽입하고 디자인 변경 범위를 확대했다.

응원 깃발과 팀별 주요 특징을 실사 방식으로 표현해 팬심을 더욱 자극했다. 각 구단 고유의 핵심 색상을 홈카드 배경색으로 적용해 응원팀의 정체성을 선명하게 드러냈으며, 이를 통해 고객들은 차량에 탑승하는 순간부터 야구장의 뜨거운 열기와 응원팀의 분위기를 온전히 느낄 수 있다.

KBO 디스플레이 테마 시즌2는 12.3인치 클러스터가 적용된 ccNC 인포테인먼트 시스템을 탑재한 기아의 모든 차종에서 이용 가능하며, 올해 출시된 디 올 뉴 셀토스, 더 뉴 니로가 대표적이다.

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KBO 디스플레이 테마 시즌2의 구매와 설치는 '기아 커넥트 스토어'를 통해 가능하며, OTA(무선 소프트웨어 업데이트) 방식으로 간편하게 적용해 영구적으로 사용할 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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