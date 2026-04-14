삼성액티브운용, 'KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브' 상장

글로벌 AI 메모리 전 밸류체인 투자

삼성액티브자산운용은 인공지능(AI) 확산에 따른 글로벌 메모리반도체 밸류체인 전반에 투자하는 'KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 14일 밝혔다.

삼성액티브운용에 따르면 이 ETF는 단순히 한국 대표 기업에만 머물지 않고 미국, 일본, 대만 등 글로벌 메모리 밸류체인 전반을 공략한다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 같은 종합 메모리 제조사(IDM)는 물론 샌디스크, 키옥시아, 웨스턴디지털 등 낸드 기반 스토리지 업체까지 포괄한다.

지금까지 AI 투자가 HBM(고대역폭메모리)이라는 특정 부품에 집중되었다면, 이제는 AI 추론 시장이 커지면서 서버용 DDR5, eSSD, HDD 등 전 영역에서 수요가 높아지고 있다.

아울러 올해를 기점으로 그동안 HBM에만 쏠렸던 증설 투자가 범용 메모리 생산 설비 전반으로 확산할 전망이다. 이에 따라 글로벌 장비 대장주인 ASML, AMAT 등을 비롯해 핵심 기술력을 보유한 글로벌 소부장 기업들의 실적 모멘텀이 기대된다고 삼성액티브운용은 설명했다.

또 이 ETF는 현재 주도주를 넘어 차세대 메모리 기술을 주도할 기업들을 선제적으로 발굴한다. AI 기술이 고도화될수록 기존의 메모리 구조로는 감당할 수 없는 병목 현상이 발생하기 때문이다.

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김희덕 삼성액티브자산운용 매니저는 "AI 추론 시장의 팽창으로 HBM뿐만 아니라 DDDR5·낸드·HDD에 이르기까지 전 메모리 스펙트럼이 동시에 공급 부족 국면에 진입했다"며 "단순한 메모리 IDM 투자를 넘어 소부장과 미래를 바꿀 차세대 메모리 기술까지 글로벌 AI 메모리 밸류체인 정수만을 골라 담은 최적의 투자 수단이 될 것"이라고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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