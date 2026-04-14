전 부문 2개년 내 '역대 최고치' 달성

한샘은 상반기 최대 규모 쇼핑 축제 '쌤페스타'가 직전 행사 대비 높은 실적을 달성하며 마무리됐다고 14일 밝혔다.

지난 행사 대비 온라인 구매전환율과 오프라인 객단가 등 주요 지표가 일제히 증가했고, 특히 상대적으로 관여도가 높은 리하우스(인테리어 공사) 부문의 성장 폭이 두드러지며 전체 실적을 견인했다는 설명이다.

지난 하반기 행사 대비 일평균 주문액이 19% 증가했으며, 온라인 한샘몰은 구매전환율이 23% 증가한 것으로 나타났다. 또한 결제 쿠폰 운영을 통해 구매 전환율을 높였다. 30만원 이상 구매 시 적용 가능한 할인 쿠폰을 다운받은 고객의 쿠폰 사용률과 구입 객단가가 모두 지난 행사 대비 10%씩 증가한 것으로 집계됐다.

한샘은 상반기 최대 규모 쇼핑 축제 '쌤페스타'가 직전 행사 대비 높은 실적을 달성하며 마무리됐다고 14일 밝혔다. 한샘 AD 원본보기 아이콘

오프라인 매장 리하우스와 홈퍼니싱 부문에서는 인테리어 공사 상품 및 가구를 행사 기간에 맞춰 한꺼번에 구매하는 '패키지 구매' 경향이 뚜렷하게 나타났다. 먼저 리하우스 부문은 3월 계약 후 당월 내 시공까지 완료한 매출액이 전년 동월 대비 72% 올랐다.

홈퍼니싱 매장 역시 가구를 한꺼번에 구입하는 '패키지 구입' 흐름이 뚜렷했다. 이번 행사 기간 중 400만원 이상의 계약 건수는 직전 대비 44% 증가했다. 더불어 온라인의 편의성과 오프라인의 체험을 결합한 '쌤페스타 Pick' 상품 계약액은 직전 행사 대비 157% 증가했다.

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한샘 관계자는 "불황일수록 검증된 브랜드의 고품질 상품을 선호하는 가치 소비 트렌드를 확인한 만큼, 앞으로도 압도적인 상품과 높은 품질을 바탕으로 온·오프라인을 잇는 차별화된 쇼핑 경험을 선도해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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