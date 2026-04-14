가톨릭대학교 서울성모병원은 신장암 치료 후 장기 생존자의 체계적인 건강관리를 위한 '신장암 경험자 건강클리닉'을 개소하고 14일 가정의학과 외래에서 축복식을 개최했다고 밝혔다.

신장암은 최근 30-50세의 비교적 젊은 연령대에서 증가하고 있으며, 조기발견시 로봇 수술 등 정밀치료를 바탕으로 5년 생존율이 90%이상으로 보고되고 있다. 예후가 좋은 만큼 암 환자들은 치료 후에도 심혈관질환, 대사질환, 신기능 저하 등 다양한 건강 문제에 대한 관리가 중요하다. 또한 재발암, 이차암 등에 대한 불안과 만성 피로와 같은 심리적 어려움도 흔히 경험하는 것으로 알려져 있어, 포괄적인 평생 건강관리에 대한 필요성이 '암 경험자 의학' 영역에서 대두되고 있다.

서울성모병원은 신장암 치료 후 장기 생존자의 체계적인 건강관리를 위한 ‘신장암 경험자 건강클리닉’을 14일 개소했다. 서울성모병원 AD 원본보기 아이콘

이에 서울성모병원은 비뇨의학과와 가정의학과 협진 기반의 다학제 통합진료체계를 구축해 재발 감시와 만성질환 관리, 생활습관 개선, 정신건강 지원까지 아우르는 맞춤형 프로그램을 도입했다. 암 치료 이후에도 재발과 이차암 발생 위험, 만성질환 관리 필요성이 높아지는 신장암 생존자를 대상으로, 평생 주치의 개념의 통합 의료서비스를 제공하는 것이 목표다. 또한 서울성모병원 전용 건강앱을 통해 나의 평소 건강 데이터를 입력하고, 진료실에서 의료진의 코칭을 제공받을 수 있는 스마트 헬스케어 프로그램을 도입하여 환자가 생활습관 개선에 대한 쌍방향 소통을 가능하게 했다.

클리닉 이용 대상은 신장암으로 신절제술을 받은 뒤 5년 이상 재발이나 전이 없이 안정적인 경과를 보이며 외래 추적이 가능한 환자다. 비뇨의학과에서 장기 추적 환자를 선별한 뒤, 암전담 간호사가 지속 관리 프로그램을 안내하고, 동의한 환자에 한해 가정의학과 협진 진료가 연계된다.

주요 프로그램은 ▲연 1회 복부·흉부 CT를 포함한 재발 및 이차암 스크리닝 ▲기초혈액검사와 요검사를 통한 만성질환 관리 ▲비만·근감소증·골다공증 등 노화 관련 건강관리 ▲금연·운동·영양 상담 등 생활습관 중재 ▲우울·불안·불면 관리 ▲성인 예방접종 ▲암성통증 및 만성피로 관리 ▲재택의료 연계등으로 구성된다.

축복식은 영성부원장 신희준 신부의 집도로 병원장 이지열 교수, 행정부원장 최예원 신부, 김혜경 간호부원장, 비뇨의학과 하유신 임상과장, 홍성후 교수, 박용현 교수, 가정의학과 최창진 임상과장, 김철민 교수, 신현영 교수 등 주요 보직자와 교직원이 참석했다.

비뇨의학과 하유신 교수는 "미국 연구에 따르면 신장암 생존자의 75%는 암과 무관한 사유로 사망하는 것으로 보고되고 있듯이, 수술 치료 후 5년 이상 재발 없는 암 생존자는 심혈관질환 등 만성 질환 건강 관리가 필수"라며, "암 생존자의 기저질환, 생활습관 관리와 치료 과정에서 생긴 우울증과 같은 정신건강까지 돌보는 '토탈케어'의 계기가 될 것으로 기대한다"며 클리닉 개소 배경을 설명했다.

가정의학과 최창진 교수는 "암 진단과 치료 기술의 발달로 신장암 뿐 아닌 모든 암 생존자의 생존율이 증가하고 있고, 치료 이후 건강관리의 중요성이 커지고 있다"며 "신장암 경험자 건강클리닉은 분절적 진료의 한계를 넘어 장기 생존자의 건강 관리와 삶의 질 향상을 목표로 하는 통합 관리 모델이 될 것"이라고 밝혔다.

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서울성모병원은 이지열 병원장 취임 이후 신장암 경험자 프로그램을 시작으로 각 암종별 특성을 고려한 맞춤형 클리닉을 단계적으로 개설한다는 계획이다. 병원은 암 치료 이후 환자들에게 발생할 수 있는 여러 건강 위험들을 선제적으로 관리하는 지속적인 돌봄 모델이 자리잡을 수 있도록 체계적인 지원을 확대할 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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